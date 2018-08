DGAP-DD: SNP Schneider-Neureither & Partner SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 31.08.2018 / 14:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: SN Assets GmbH 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Andreas Nachname(n): Schneider-Neureither Position: Vorsitzender des Verwaltungsrats und Geschäfsführender Direktor (CEO) b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name SNP Schneider-Neureither & Partner SE b) LEI 529900VKQHIQKPDF7811 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0007203705 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 24,90 EUR 124500,00 EUR 26,97895 EUR 53957,90 EUR 18,52 EUR 92600,00 EUR 21,00 EUR 46200,00 EUR 20,8449 EUR 52112,25 EUR 20,4879333 EUR 30731,90 EUR 20,90 EUR 24035,00 EUR 20,8549194 EUR 64650,25 EUR 20,6184407 EUR 60824,40 EUR 20,5582593 EUR 27753,65 EUR 20,7521081 EUR 38391,40 EUR 21,1041852 EUR 56981,30 EUR 21,130878 EUR 43318,30 EUR 21,1345254 EUR 62346,85 EUR 21,15 EUR 17977,50 EUR 21,077275 EUR 42154,55 EUR 27,004175 EUR 54008,35 EUR 27,769182 EUR 152723,55 EUR 28,53158 EUR 142657,90 EUR 29,30 EUR 146500,00 EUR 20,899 EUR 20899,00 EUR 22,2567396 EUR 55975,70 EUR 22,7470556 EUR 102361,75 EUR 25,7880667 EUR 154728,40 EUR 20,6932353 EUR 35178,50 EUR 20,4875667 EUR 30731,35 EUR 21,4459512 EUR 87928,40 EUR 20,9685278 EUR 75486,70 EUR 21,10 EUR 82290,00 EUR 23,5178375 EUR 188142,70 EUR 24,80 EUR 99200,00 EUR 20,8963333 EUR 43882,30 EUR 20,8557353 EUR 35454,75 EUR 21,00 EUR 18900,00 EUR 20,45 EUR 36810,00 EUR 20,5628205 EUR 40097,50 EUR 21,4335 EUR 64300,50 EUR 21,7356 EUR 108678,00 EUR 24,9924 EUR 49984,80 EUR 20,95 EUR 25140,00 EUR 20,6854333 EUR 31028,15 EUR 20,4775094 EUR 54265,40 EUR 20,9657255 EUR 53462,60 EUR 22,4648143 EUR 78626,85 EUR 19,88194 EUR 39763,88 EUR 24,1984167 EUR 72595,25 EUR 24,6845875 EUR 98738,35 EUR 23,60 EUR 70800,00 EUR 21,9451579 EUR 41695,80 EUR 26,3119538 EUR 171027,70 EUR 26,85 EUR 40275,00 EUR 23,60 EUR 70800,00 EUR 18,8374061 EUR 250254,94 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 22,74278 EUR 3763929,33 EUR e) Datum des Geschäfts 2018-08-29; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Name: XETRA MIC: XETR 31.08.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SNP Schneider-Neureither & Partner SE Dossenheimer Landstraße 100 69121 Heidelberg Deutschland Internet: www.snpgroup.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 44499 31.08.2018

ISIN DE0007203705

AXC0180 2018-08-31/14:52