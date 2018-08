London/München (ots) -



- 12 Einzelpartien mit deutscher Beteiligung live und exklusiv auf DAZN - Pro Spieltag 14 von 16 Spielen der UEFA Champions League Gruppenphase in Deutschland und Österreich auf DAZN - DAZN Fans in Deutschland dürfen sich auf den FC Bayern München gegen Ajax Amsterdam, zwei Spiele von Borussia Dortmund, vier Spiele vom FC Schalke 04, fünf Spiele der TSG Hoffenheim sowie absolute internationale Spitzenspiele wie FC Liverpool gegen Paris Saint-Germain freuen - Der erste Spieltag findet am Dienstag und Mittwoch dem 18. und 19. September statt. Anstoßzeiten sind jeweils 18:55 Uhr und 21:00 Uhr



Die Gruppenphase der UEFA Champions League Saison wurde ausgelost. Ab dem 18. September starten 32 Teams in acht Gruppen in den Kampf um den wichtigsten Titel im europäischen Klubfußball. DAZN zeigt ab dieser Saison erstmalig 110 von 138 Spielen der UEFA Champions League als Sublizenznehmer von Sky live, davon alleine in der Gruppenphase 84 von 96 Spielen live und exklusiv in voller Länge.



DAZN zeigt pro Spieltag 14 von 16 Spielen der Gruppenphase live



An den Dienstagsspieltagen zwei, vier und sechs hat DAZN das Erstwahlrecht, den sog. "First Pick", an allen anderen Spieltagen hält Sky das Erstwahlrecht. DAZN überträgt jeweils 14 der 16 Einzelspiele pro Spieltag live und exklusiv in voller Länge, während Sky ein exklusives Einzelspiel sowie die Konferenz aller parallel stattfindenden Spiele zeigt.



Die deutschen Teams & internationale Topspiele live auf DAZN



Fans der deutschen Teams können auf DAZN ihrer Lieblingsmannschaft live die Daumen drücken. Insgesamt werden 12 Einzelpartien mit deutscher Beteiligung live und exklusiv auf DAZN übertragen. So zeigt DAZN für Fans des FC Bayern München das Heimspiel am 2. Spieltag gegen Ajax Amsterdam, für Dortmund Fans sind es die beiden Auswärtspartien der Borussia am 4. und 6. Spieltag bei Atlético Madrid und dem AS Monaco. Dazu werden vier der sechs Gruppenspiele des FC Schalke 04 und fünf von sechs Gruppenspiele der TSG Hoffenheim nur auf DAZN in voller Länge übertragen. Dazu zeigt DAZN die internationalen Topspiele - so kommt es gleich am ersten Spieltag auf DAZN zum Duell der deutschen Trainer Jürgen Klopp und Thomas Tuchel und ihren Teams, dem FC Liverpool und Paris Saint-Germain.



Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH sagt: "Die Ergebnisse der Auslosung freuen uns sehr. Mit insgesamt 12 deutschen Einzelspielen, sowie internationalen Highlightpartien können wir den Fans auf DAZN in Deutschland schon in der Gruppenphase der UEFA Champions League ein extrem spannendes Paket zur Verfügung stellen!"



Eine Übersicht der UEFA Champions League Spiele, die auf DAZN in Deutschland übertragen werden, finden Sie auf den folgenden Seiten in Tabellenform. Die endgültige Aufteilung für die Spiele der Gruppenphase zwischen DAZN und Sky entnehmen Sie der angehängten Grafik.



Alle weiteren Informationen zur UEFA Champions League finden Sie hier: http://www.spox.com/de/sport/fussball/championsleague/index.html



Spieltag 1 - 18./19. September:



Begegnungen Dienstag Anstoßzeit



FC Barcelona vs. PSV Eindhoven 18:55 Uhr Inter Mailand vs. Tottenham Hotspur 18:55 Uhr AS Monaco vs. Atlético Madrid 21:00 Uhr FC Liverpool vs. Paris Saint-Germain 21:00 Uhr Roter Stern Belgrad vs. SSC Neapel 21:00 Uhr Galatasaray Istanbul vs. Lokomotive Moskau 21:00 Uhr FC Schalke 04 vs. FC Porto 21:00 Uhr



Begegnungen Mittwoch Anstoßzeit



Ajax Amsterdam vs. AEK Athen 18:55 Uhr Schachtar Donezk vs. TSG 1899 Hoffenheim 18:55 Uhr Manchester City vs. Olympique Lyon 21:00 Uhr Viktoria Pilsen vs. ZSKA Moskau 21:00 Uhr BSC Young Boys vs. Manchester United 21:00 Uhr FC Valencia vs. Juventus Turin 21:00 Uhr Real Madrid vs. AS Rom 21:00 Uhr



Spieltag 2 - 2./3. Oktober:



Begegnungen Dienstag Anstoßzeit



Juventus Turin vs. BSC Young Boys 18:55 Uhr FC Bayern München vs. Ajax Amsterdam 21:00 Uhr AEK Athen vs. Benfica Lissabon 21:00 Uhr Olympique Lyon vs. Schachtar Donezk 21:00 Uhr ZSKA Moskau vs. Real Madrid 21:00 Uhr Manchester United vs. FC Valencia 21:00 Uhr AS Rom vs. Viktoria Pilsen 21:00 Uhr



Begegnungen Mittwoch Anstoßzeit



Lokomotive Moskau vs. FC Schalke 04 18:55 Uhr Paris Saint-Germain vs. Roter Stern Belgrad 18:55 Uhr Atlético Madrid vs. FC Brügge 21:00 Uhr Tottenham Hotspur vs. FC Barcelona 21:00 Uhr PSV Eindhoven vs. Inter Mailand 21:00 Uhr SSC Neapel vs. FC Liverpool 21:00 Uhr FC Porto vs. Galatasaray Istanbul 21:00 Uhr



Spieltag 3 - 23./24. Oktober:



Begegnungen Dienstag Anstoßzeit



BSC Young Boys vs. FC Valencia 18:55 Uhr Ajax Amsterdam vs. Benfica Lissabon 21:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim vs. Olympique Lyon 21:00 Uhr Schachtar Donezk vs. Manchester City 21:00 Uhr AS Rom vs. ZSKA Moskau 21:00 Uhr Real Madrid vs. Viktoria Pilsen 21:00 Uhr Manchester United vs. Juventus Turin 21:00 Uhr



Begegnungen Mittwoch Anstoßzeit



FC Brügge vs. AS Monaco 18:55 Uhr PSV Eindhoven vs. Tottenham Hotspur 18:55 Uhr FC Barcelona vs. Inter Mailand 21:00 Uhr Paris Saint-Germain vs. SSC Neapel 21:00 Uhr FC Liverpool vs. Roter Stern Belgrad 21:00 Uhr Lokomotive Moskau vs. FC Porto 21:00 Uhr Galatasaray Istanbul vs. FC Schalke 04 21:00 Uhr



Spieltag 4 - 6./7. November:



Begegnungen Dienstag Anstoßzeit



AS Monaco vs. FC Brügge 18:55 Uhr Roter Stern Belgrad vs. FC Liverpool 18:55 Uhr Atlético Madrid vs. Borussia Dortmund 21:00 Uhr Inter Mailand vs. FC Barcelona 21:00 Uhr Tottenham Hotspur vs. PSV Eindhoven 21:00 Uhr SSC Neapel vs. Paris Saint-Germain 21:00 Uhr FC Porto vs. Lokomotive Moskau 21:00 Uhr



Begegnungen Mittwoch Anstoßzeit



ZSKA Moskau vs. AS Rom 18:55 Uhr FC Valencia vs. BSC Young Boys 18:55 Uhr Juventus Turin vs. Manchester United 21:00 Uhr Olympique Lyon vs. TSG 1899 Hoffenheim 21:00 Uhr Manchester City vs. Schachtar Donezk 21:00 Uhr Viktoria Pilsen vs. Real Madrid 21:00 Uhr Benfica Lissabon vs. Ajax Amsterdam 21:00 Uhr



Spieltag 5 - 27./28. November:



Begegnungen Dienstag Anstoßzeit



AEK Athen vs. Ajax Amsterdam 18:55 Uhr ZSKA Moskau vs. Viktoria Pilsen 18:55 Uhr TSG 1899 Hoffenheim vs. Schachtar Donezk 21:00 Uhr Olympique Lyon vs. Manchester City 21:00 Uhr AS Rom vs. Real Madrid 21:00 Uhr Manchester United vs. BSC Young Boys 21:00 Uhr Juventus Turin vs. FC Valencia 21:00 Uhr



Begegnungen Mittwoch Anstoßzeit



Atlético Madrid vs. AS Monaco 18:55 Uhr Lokomotive Moskau vs. Galatasaray Istanbul 18:55 Uhr FC Porto vs. FC Schalke 04 21:00 Uhr PSV Eindhoven vs. FC Barcelona 21:00 Uhr Paris Saint-Germain vs. FC Liverpool 21:00 Uhr SSC Neapel vs. Roter Stern Belgrad 21:00 Uhr Tottenham Hotspur vs. Inter Mailand 21:00 Uhr



Spieltag 6 - 11./12. Dezember:



Begegnungen Dienstag Anstoßzeit



Galatasaray Istanbul vs. FC Porto 18:55 Uhr FC Brügge vs. Atlético Madrid 21:00 Uhr AS Monaco vs. Borussia Dortmund 21:00 Uhr FC Barcelona vs. Tottenham Hotspur 21:00 Uhr FC Liverpool vs. SSC Neapel 21:00 Uhr Roter Stern Belgrad vs. Paris Saint-Germain 21:00 Uhr Inter Mailand vs. PSV Eindhoven 21:00 Uhr



Begegnungen Mittwoch Anstoßzeit



Real Madrid vs. ZSKA Moskau 18:55 Uhr Viktoria Pilsen vs. AS Rom 18:55 Uhr Benfica Lissabon vs. AEK Athen 21:00 Uhr Schachtar Donezk vs. Olympique Lyon 21:00 Uhr BSC Young Boys vs. Juventus Turin 21:00 Uhr FC Valencia vs. Manchester United 21:00 Uhr Manchester City vs. TSG 1899 Hoffenheim 21:00 Uhr



ÜBER DAZN



DAZN ist der Livesport-Streamingdienst, der es Fans erlaubt, Sport so zu erleben, wie sie es möchten. Egal ob live zu Hause, unterwegs, zeitversetzt oder im Rückblick, DAZN bietet über 8.000 Live-Sportübertragungen pro Jahr und beinhaltet damit das umfangreichste Sportangebot, das es jemals bei einem einzelnen Anbieter gegeben hat.



Das Angebot beinhaltet neben Live-Berichterstattung der UEFA Champions League und UEFA Europa League, europäische Top-Fußball-Ligen wie Premier League, LaLiga, Serie A und Ligue1, sowie Highlights aller Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Das Angebot weiterer Sportarten umfasst den besten US-Sport mit NBA, NFL, NHL, MLB und NCAA, Tennis, Eis- und Feldhockey, Rugby, Boxen, Kampfsport, die umfangreichste Darts-Berichterstattung aller Zeiten und vieles mehr.



DAZN bietet einen Gratismonat, kostet danach 9,99 EUR monatlich und kann jederzeit monatlich gekündigt werden.



DAZN ist in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Japan, Kanada, und schon bald in den USA verfügbar und läuft auf nahezu allen webfähigen Geräten, unter anderem Smart TVs der führenden Hersteller inklusive Samsung, LG, Sony, Panasonic und Philips, auf allen Android und iOS Smartphones und Tablets, Apple TV, Amazon Fire TV, Google Chromecast sowie auf Xbox, PlayStation 3 und PlayStation 4 Spielekonsolen.



Weitere Informationen erhalten Sie unter http://media.dazn.com



DAZN ist Teil der Perform Group, einer weltweit führenden Mediengruppe im Bereich digitaler Sportinhalte. Weitere Informationen über Perform finden Sie unter http://www.performgroup.com/



