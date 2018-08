Essen (www.anleihencheck.de) - Mit der weiteren Zunahme der Kapazitätsauslastung in den Industrienationen wird an den internationalen Rentenmärkten die Rückführung der expansiven Geldpolitik zunehmend spürbar werden, so die Analysten der National-Bank AG.Der Zinstrend an den internationalen Rentenmärkten werde daher auch in den kommenden Jahren grundsätzlich aufwärts gerichtet bleiben. Die Analysten der National-Bank AG würden bis auf weiteres an ihren Projektionen für das internationale und das europäische Zinsgefüge festhalten. (31.08.2018/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...