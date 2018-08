Altiplano Metals scheint an der Börse fest im Griff der Spekulanten zu sein. Schon seit Wochen zeigen sich immer wieder heftige Schwankungen im Aktienkurs. Die bleiben auch am heutigen Freitag nicht aus. Im Gegenteil, mit Zugewinnen in Höhe von 15 Prozent fallen sie sogar besonders hoch aus. Leider gibt es aber nur wenige Anzeichen, die jetzt für eine dauerhafte Erholung sprechen würden.

Stattdessen wäre es für viele wohl keine Überraschung, wenn sich hier bis Handelsschluss noch so einiges ... (Robert Sasse)

