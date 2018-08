Der Wechselkurs des Dollar verhält sich momentan exakt so, wie Analysten es im Vorfeld vorausgesagt hatten. Am Donnerstag konnte der Kurs des Währungspaares sich kurzzeitig auf die Marke von 1,17 USD verbessern, scheiterte aber an einem Widerstand bei 1,1710 USD. Bis zum morgendlichen Handel am Freitag ging es dann abwärts auf 1,1665 USD. Experten rechnen jetzt damit, dass der Druck sich eher noch erhöhen wird.

Solange der Widerstand bei 1,1710 USD nicht durchbrochen wird, bestehe noch immer ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...