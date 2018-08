Nach erheblichen Kursgewinnen startet die Aktie von Maricann Group am Freitag mit spürbaren Verlusten in den Tag. Bis zum Mittag waren Verluste in Höhe von drei Prozent zu beobachten, welche die Aktie auf 1,31 Euro zurücksetzten. Grund zur Panik ist das noch nicht, da die Anteile Anfang August noch unter einem Euro notierten.

Es handelt sich aktuell sehr wahrscheinlich schlicht um Gewinnmitnahmen, wie sie nach schnell steigenden Kursen zu erwarten sind. Es bleibt aber auch noch abzuwarten, ... (Robert Sasse)

