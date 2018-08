Nach Wochen, wenn nicht gar Monaten der Lethargie fackelt die Aktie von SpeakEasy Cannabis Club derzeit an der Börse ein wahres Feuerwerk ab. Schon am Donnerstag zogen die Kurse des Papiers kräftig an und am Freitagmorgen setzten die Käufer mit einem Plus von 13,8 Prozent nochmal einen drauf. Anfang der Woche noch waren die Anteile für je 0,32 Euro zu haben, jetzt müssen schon 0,41 Euro gezahlt werden.

SpeakEasy Cannabis Club schließt damit auf das Monatshoch wieder auf. Auch wenn das 52-Wochen-Hoch ...

