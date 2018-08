BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesfinanzministerium hat die im Koalitionsvertrag angekündigte Sonderabschreibung für den Mietwohnungsneubau auf den Weg der Ressortabstimmung gebracht. Die bis Ende 2021 befristete Sonderabschreibung soll zusätzlich zur linearen Abschreibung über vier Jahre 5 Prozent pro Jahr betragen, heißt es in dem an die übrigen Ressorts versandten Referentenentwurf, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte. Das Kabinett soll den Gesetzentwurf nach Angaben aus Regierungskreisen am 19. September beschließen.

Verbunden sind damit laut dem Entwurf jährliche Steuermindereinnahmen von 235 Millionen Euro bei voller Jahreswirkung, davon 98 Millionen Euro für den Bund. Die Wohnungswirtschaft kritisierte die geplanten Regelungen allerdings. "Die geplanten Grenzen der Sonderabschreibung gehen an der Realität vorbei", erklärte der Präsident des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW), Andreas Ibel. Die Baukosten stiegen "Jahr für Jahr weiter an".

Gelten soll die Sonderabschreibung nur bis zu einem Höchstbetrag von 2.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, der bei Herstellungskosten bzw. einem Kaufpreis bis zu 3.000 Euro pro Quadratmeter geltend gemacht werden kann. Überschreiten die Kosten diese Schwelle von 3.000 Euro pro Quadratmeter, soll die Sonderabschreibung laut den Planungen ganz entfallen. Ibel kritisierte dies ebenso wie die geplante "De-minimis-Regelung", nach der der Vorteil aus der Sonderabschreibung in drei Veranlagungszeiträumen zusammen höchstens 200.000 Euro betragen darf.

"Es sind gerade die großen Projekte in neuen Baugebieten, die kostengünstiger gebaut werden und noch am ehesten die Obergrenze der Sonder-AfA einhalten könnten", sagte er. Wie viele Projekte die Kriterien erfüllten, sei kaum absehbar. Die große Koalition habe damit "auch weiterhin keinen Masterplan für bezahlbaren Neubau in Ballungszentren". Ohne wesentliche Änderungen werde die Sonderabschreibung nur für kleine Mehrfamilienhäuser in kleineren Städten greifen. Dringend nötig seien Maßnahmen für eine echte Baukostensenkung, Entbürokratisierung und Baulandbereitstellung.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2018 08:53 ET (12:53 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.