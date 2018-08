Nach dem 30. Dax-Geburtstag am 01. Juli 2018 steht für die Dax-Familie in Kürze das nächste wichtige Ereignis auf der Tagesordnung. Denn im September wird die Deutsche Börse gleich zwei strukturelle Veränderungen an den Indexregeln vornehmen: Branchen-Trennung wird aufgehoben Ab dem 24. September 2018 wird die bisher strenge Klassifizierung der Dax-Indizes nach Technologiewerten...

