SHENZHEN (IT-Times) - Rund 20 Mrd. US-Dollar an Bewertung hat der chinesische Gaming und Social Media Gigant Tencent nach einem fulminanten Anstieg des Aktienkurses der vergangenen Jahre allein an einem Tag verloren. Die Tencent Holdings Ltd. ist wie auch andere große Player in China abhängig vom Wohlwollen...

Den vollständigen Artikel lesen ...