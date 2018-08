Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Air France-KLM von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 10 auf 9 Euro gesenkt. Sie sorge sich mit Blick auf das vierte Quartal um das Kapazitätswachstum der französisch-niederländischen Fluggesellschaft zwischen den Heimatmärkten und Amerika, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Freitag vorliegenden Studie. In ihren Schätzungen berücksichtigt sie nun auch die jüngste Treibstoffkostenentwicklung. In den kommenden Wochen bestehe zudem Streikrisiko./ajx/ag

Datum der Analyse: 31.08.2018

ISIN FR0000031122

AXC0203 2018-08-31/15:35