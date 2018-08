=== S O N N T A G, 2. September 2018 (vorläufige Fassung) 18:30 DE/ARD, Sommerinterview mit Linken-Chefin Kipping, Berlin M O N T A G, 3. September 2018 (vorläufige Fassung) *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin August *** 08:30 FR/EZB-Direktor Mersch, Rede beim European Institute of Financial Regulation, Paris *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 51,1 zuvor: 51,5 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,7 1. Veröff.: 53,7 zuvor: 53,3 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,1 1. Veröff.: 56,1 zuvor: 56,9 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,6 1. Veröff.: 54,6 zuvor: 55,1 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August 11:00 GR/BIP 2Q 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Bundesfinanzminister Scholz, DGB-Chef Hoffmann und BDI-Präsident Kempf, "Zukunftsgespräch" mit Sozialpartnern, 18:20 Abschluss- PK, Schloss Meseberg *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen und Fälligkeiten im Rahmen des APP im August *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 19:15 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, Rede bei der Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik, Freiburg 20:30 AR/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einer Geld- und Bankenkonferenz veranstaltet von der argentinischen Zentralbank, Buenos Aires - DE/Verdi, Fortsetzung der Tarifverhandlungen bei den T- Systems-Unternehmen (bis 4.9.), Hannover - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in den USA geschlossen ===

