US-Präsident Donald Trump ist immer wieder dafür gut, die Märkte gehörig in Unruhe zu versetzten. So geschah es auch an diesem Freitag, als Trump sich auf ein Angebot der EU nicht einließ, auf sämtliche Autozölle zu verzichten. Stattdessen teilte Trump mal wieder großzügig aus, drohte mit weiteren Milliardenzöllen an China sowie einem möglichen Austritt aus der Welthandelsorganisation und bezeichnete die EU gar als "fast so schlimm wie China, nur kleiner".

All das ist Wasser auf die Mühlen ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...