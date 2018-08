Hier geht's zum Video

Im Handelsstreit zwischen den USA und China zeichnet sich nun wohl doch keine Entspannung ab. Dementsprechend ging es für den Dow Jones rund ein halbes Prozent abwärts. Auch S&P 500 und Nasdaq 100 verzeichneten Verluste. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Außerdem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.