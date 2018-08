von Christoph Platt, Euro am Sonntag Die Kurse an der Istanbuler Börse sind eingebrochen, die Landeswährung Lira ist im freien Fall. Schuld am Rückzug der Anleger aus der Türkei sind der Handelsstreit mit den USA und eine fragwürdige Wirtschaftspolitik von Staatschef Recep Tayyip Erdogan. Unter anderem versucht der türkische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...