Düsseldorf (ots) - Das Kreativteam Erdbeerbaby® erschafft Design - vom Band-T-Shirt bis zum Video im Dialog in Social Media Channels. Im Merchandising geht das Label aus Überzeugung bei der Produktion eigene Wege. So werden z. B. Caps und Shirts vorwiegend in Deutschland hergestellt.



Erdbeerbaby ist im Band- und Kunst-Merchandisingbereich somit nicht nur im Design, sondern auch bei der Preisgestaltung eine Ausnahme. Unbeirrt von dem "Billig-Billig"-Trend werden die Produkte zu einem realen und angemessenen Preis angeboten. Was viele nicht glauben wollten: Von Fans und Käufern gibt es dafür Respekt und Anerkennung.



Überraschend sind vor allem Rückmeldungen aus den USA. Im Mutterland des Merchandising, in dem es eine Cap- und T-Shirt-Kultur gibt, sind Fans nicht nur überzeugt von der humorvollen Message, sie sind auch begeistert von der Qualität. Eine gute Basis für einen relativ hohen Preis - eine gute Basis für die Kommunikation, die anerkanntermaßen mindestens seit den 80er Jahren über T-Shirts und andere Merchandising-Artikel stattfindet.



Auf die Message kommt es an



Schwerpunkt für das Erdbeerbaby Label ist die Arbeit für die Band Erdbeerbabys®. Den Erdbeerbabys war es seit der Zeit der Punkbewegung klar: Ohne ein eigenes Label für Kreation in alle Ausdrucksformen und Medien ist ein Überleben für "kleine" Künstler nicht möglich.



Das Label Erdbeerbaby stand schon immer für ein offenes Team, das Ideen, Design und Aktionen entwickelte. Von Anfang an galt: Mehr Positives in unsere Welt bringen!



In dieser Tradition war und ist Erdbeerbaby das Label für Kultur, Mode, Musik und den alltäglichen Wahnsinn.



"Sei einfach mal ein Erdbeerbaby!"



Erdbeerbaby® Kreationen und die Erdbeerbabys® werden vermarktet von Hardys kleiner Laden.



