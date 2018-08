Die Spannungen des Handelskrieges halten sich in Grenzen, sagt Tidjane Thiam. Stabile Volkswirtschaften könnten die aktuellen Probleme verkraften.

Die Kundenaktivität bei Credit Suisse Group AG war laut Chief Executive Officer Tidjane Thiam in den vergangenen zwei Monaten rückläufig. Er signalisierte jedoch Optimismus, dass seine Bank und die Weltwirtschaft die eskalierenden Handelsspannungen und zunehmenden Probleme in den Schwellenländern verkraften werden. "Was Sie in letzter Zeit sehen, ist weniger Aktivität, weniger Transaktionen, definitiv weniger Volumen", sagte Thiam am Freitag in einem Interview mit Bloomberg Television in Beijing.

"Ja, es gibt Spannung bezüglich Handel, aber relativ begrenzt." Vor den Äußerungen des 56-jährigen Thiam hatte Bloomberg berichtet, dass US-Präsident Donald Trump mit einem Plan voranschreiten wolle, bereits in der nächsten ...

