- Walton Goggins, Gewinner des Critics' Choice Awards und Emmy® Nominee übernimmt neben Joe Dempsie und Karima McAdams eine Hauptrolle - "The Crown"-Alumnus Victoria Hamilton und Newcomer Lily Banda sind für neue Rollen bestätigt; Anastasia Griffith und Alistair Petrie sind ebenfalls bei Staffel 2 dabei - Die achtteilige Thrillerserie, die von Matthew Parkhill und Simon Maxwell geschaffen wurde, wird von Endor Productions und Emmy-Gewinnerin Hilary Bevan Jones produziert - Produktionsstart ist in Kapstadt, weitere Produktionsorte sind Marokko und London Ende des Jahres. - Die Serie wird 2019 weltweit in über 50 Ländern Premiere feiern



Nach dem kritischen und kommerziellen Erfolg der ersten Staffel hat Fox Networks Group (FNG) Europe & Africa heute den Produktionsstart und die Besetzung der zweiten Staffel der zeitgenössischen Spionageserie "Deep State" bekannt gegeben. Film- und Fernsehveteran Walton Goggins ("Ant-Man and the Wasp", "Tomb Raider", "Mazerunner") wird Teil der Besetzung und ist auch ausführender Produzent der zweiten Staffel. Goggins verkörpert Nathan Miller, einen ehemaligen CIA-Agenten, der nun im privaten Sektor als "Fixer im Stil eines Michael Clayton" für den "Staat im Staat" tätig ist.



"Nach einem hervorragenden Kinojahr, in dem er mit den Blockbustern 'Ant-Man and the Wasp' und 'Tomb Raider' großartige Erfolge feiern konnte, freuen wir uns ganz besonders, dass wir Walton Goggins an Bord holen konnten", sagt Sara Johnson, Vice-President of Scripted und ausführende Produzentin für FNG Europe & Africa. "Er bringt eine Menge Erfahrung für die zweite Staffel mit. Unter der kreativen Leitung von Matthew Parkhill und mit der Expertise von Hilary Bevan Jones, Paul Frift und dem Team bei Endor erweitert 'Deep State' die traditionellen Grenzen des zeitgenössischen Spionagethrillers und setzt damit die Tradition von packender Unterhaltung fort, die 21st Century Fox weltweit zu einer führenden Entertainment-Marke gemacht hat."



Goggins reiht sich unter die anderen neuen Cast-Mitgliedern ein: Victoria Hamilton ("The Crown", "Doctor Foster"), die Meaghan Sullivan, eine republikanische US-Senatorin, spielt und in dieser Rolle fest entschlossen ist, die illegalen Aktivitäten des "Staat im Staat" ans Tageslicht zu bringen; dem neuen Talent Lily Banda ("The Boy Who Harnessed the Wind"), die Aicha Konaté verkörpert, eine Entwicklungshelferin aus Mali, die ihr Land voranbringen will, sowie Shelley Conn ("Liar", "Heartbeat"), welche als Nathan Millers Exfrau auftritt.



Unter den wiederkehrenden Cast-Mitgliedern in der zweiten Staffel sind: Joe Dempsie ("Game of Thrones", "Skins") als Harry Clarke; Karima McAdams ("Fearless", "Vikings") als Leyla Toumi; Alistair Petrie ("The Night Manager", "Rogue One: A Star Wars Story") als George White und Anastasia Griffiths ("Once Upon a Time", "The Wrong Mans") als Amanda Jones. Die Serie wird in Südafrika, Marokko, und Großbritannien produziert und wird 2019 weltweit Premiere feiern.



Die zweite Staffel taucht noch tiefer in die düstere Welt vom "Staat im Staat" ein. Nachdem ihre Pläne im Nahen Osten durchkreuzt wurden, richten diese Kräfte ihre Aufmerksamkeit nun auf Afrika unterhalb der Sahara und versuchen, die natürlichen Ressourcen der Gegend zu plündern - der erste schmutzige Krieg um saubere Energie bricht aus. Im Rahmen der zweiten Staffel werden auch die Hintergrundgeschichten einiger der beliebtesten Charaktere der ersten Staffel beleuchtet: Wir werden Zeuge eines gefallenen Helden und der Entstehung eines Terroristen aus dem Blickwinkel der westlichen Welt.



"Die zentrale Figur der neuen Staffel ist der wichtige neue Charakter 'Nathan Miller' (Goggins), ein ehemaliger CIA-Agent, der nun für den 'Staat im Staat' arbeitet", erklärt Showrunner Matthew Parkhill. "Unser Ziel ist es, die Handlungsstränge der ersten Staffel zu verlassen, die Schattenwelt vom 'Staat im Staat' zu erweitern, ihre Ziele und rücksichtslosen Methoden darzustellen und die Zuschauer zu ermutigen, noch tiefer in diese Parallelwelt einzutauchen."



"Wir haben so viel mehr zu erzählen, und in der Lage zu sein, die epische Handlung von 'Deep State' und die harten Entscheidungen in Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Hintergründen des Kriegs weiter vorantreiben zu können, ist unglaublich spannend", ergänzt Hilary Bevan Jones von Endor Productions. "Wir freuen uns, Walton, Victoria und Lily als Verstärkung für Joe, Karima, Alistair und Anastasia gewinnen zu können. Mit Waltons Charakter sehen wir hinter den Schleier vom 'Staat im Staat' und bekommen einen Eindruck von dem hohen Preis, den man für Tätigkeiten wie diese bezahlen muss."



Matthew Parkhill ("Rogue") bleibt als ausführender Produzent, Mitschöpfer, Regisseur und Showrunner das kreative Herz der Show, während Emmy-Gewinnerin Hilary Bevan Jones ("Mr Hoppy's Geheimnis", "State of Play", "Der Anwalt des Teufels") weiterhin als ausführende Produzentin an Bord ist. Regisseur Joss Agnew ("Poldark", "Mr. Selfridge") und BAFTA-Gewinner und Produzent Paul Frift ("Victoria", "Room at the Top") sind ebenfalls Teil der zweiten Staffel. Simon Maxwell ("American Odyssey") kehrt als Mitschöpfer und ausführender Produzent zurück. Walton Goggins, Alan Greenspan, Helen Flint und Sara Johnson ergänzen das Team als ausführende Produzenten bei der Fox Networks Group Europe & Africa. Matthew Parkhill führt das Drehbuchteam und wird von Chris Dunlop, Joshua St. Johnson, Simon Maxwell und Steve Thompson unterstützt.



Das Kreativ-Team wurde ebenfalls bestätigt: Es umfasst Kameramann Nic Lawson, Kelly Hendry CDG CSA, Kostümdesigner Rachel Walsh und Make-up- und Hairstylistin Amy Stewart - alle kehren für die zweite Staffel zurück. Kameramann Nick Dance und Produktionsdesigner Steve Summersgill runden die erprobte Crew ab.



Walton Goggins wird von Darris Hatch Management und ICM Partners vertreten. Endor Productions ist ein Unternehmen von Red Arrow Studios. Fox Networks Group Content Distribution hält die weltweiten Vertriebsrechte an der Serie.



