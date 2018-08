Zürich - Die UBS verkauft das bekannte Widder Hotel in Zürich sowie umliegende Liegenschaften an die Swiss Life. Den Betrieb des Hotels übernimmt die IHAG Holding. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Im Detail überträgt die Grossbank per (heutigem) 31. August die Liegenschaften des Widder Hotels am Rennweg 7 zusammen mit den Liegenschaften am Augustinerhof 1, an der Augustinergasse 15 und 20 sowie an der Widdergasse 10 an den Lebensversicherer, wie sie am ...

