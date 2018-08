DJ, Musikproduzent und TV-Juror Mousse T. über neue Audiotechnik und den Qualitätssprung durch 3D-Sound.

Mousse T., als Sie 1999 den Hit Sex Bomb für Tom Jones schrieben, waren CDs unangefochten der wichtigste Tonträger für Musik, der Absatz klassischer LPs auf rund 900.000 Stück in Deutschland gesunken. Knapp 20 Jahre später macht die Musikbranche hierzulande erstmals mehr Umsatz mit Musik-Streaming als mit dem CD-Verkauf, während zugleich der Absatz von Schallplatten mit zuletzt gut 3,3 Millionen einen neuen Verkaufsrekord erreicht. Einerseits die komplette Digitalisierung des Musikkonsums, andererseits die Wiedergeburt des Analogen - wie passt das zusammen?Ich glaube, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Es gibt halt eine ganze Menge Leute, denen ist es wichtig, Musik auch mal in Form einer Platte in der Hand halten zu können. Und je mehr die Musik in Form von Audio-Streams virtualisiert wird, desto mehr Menschen begeistern sich auch wieder dafür, dass sie etwas besitzen können. Nicht umsonst verkaufen sich Fan-Boxen mit mehr als einer Schallplatte drin so gut. Als alter Vinyl-Fan freut mich das natürlich und ich stelle mir die Platten auch gerne hin. Aber wenn man ehrlich ist, dann ist das vor allem Geschmackssache - und weder das eine noch das andere 'ne echte Innovation im Musikgeschäft.

Naja, es geht doch auch weniger um die Tonträger als um die Musik, oder?Klar, zu allererst muss Dich der Titel packen und nicht der Vertriebsweg. Aber es ist schon so, dass die Leute eben immer stärker Musik auch als Event erleben wollen. Und da hat sich - außer natürlich bei Live-Konzerten - beim Klangerlebnis zuhause seit Jahren nicht viel Neues getan. Klar, nach Stereo- kam vor ein paar Jahren der Surround-Sound, den Du jetzt zusammen mit dem Video eines Live-Konzerts anhören kannst. Aber das gibt es schon lange. Während Auflösung und Brillanz der Bilder auf Flachbildfernsehern in den vergangenen Jahren immer besser wurden, ist beim Sound nicht viel passiert. Aber jetzt ändert sich das zum Glück mit dem 3D-Sound.

Immer mehr Hersteller von Audiotechnik bieten Verstärker oder Soundbars für den neuen 3D-Raumklang an. Auf der IFA in Berlin ist das Thema auf den Ständen der Spezialisten allgegenwärtig. Aber ist das mehr als Marketing. Frage an den Sound-Experten: Bietet das Klangerlebnis wirklich so viel mehr als eine gute Surround-Anlage?Ja, 3D-Sound ist ein echter Qualitätssprung. Unbedingt. Wenn Du diesen Raumklang zum ersten Mal hörst, bekommst Du Gänsehaut. Dieses Gefühl, dass Dich der Klang aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...