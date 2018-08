Auf Druck von US-Präsident Donald Trump soll Deutschland mehr Gas aus Amerika kaufen. Gleich drei Standorte kämpfen um den Zuschlag für ein Flüssiggas-Terminal, das niemand braucht. Eine Investitionsruine droht.

Goldboro, das klingt nach Abenteuer und Goldrausch, Glückssuche und Reichtum. Der Name steht für ein gigantisches Projekt des kanadischen Energiekonzerns Pieridae Energy an der Ostküste Nordamerikas. In einem Naturschutzgebiet in Neu-Schottland will der Konzern bis zu zehn Milliarden Dollar in ein Export-Terminal mit Flüssiggas investieren, inklusive Hafen. Bereits in rund zwei Jahren sollen Tanker mit flüssigem Gas aus Kanada und den USA über den Atlantik fahren - und auch Deutschland ansteuern. Noch ist kein Spatenstich erfolgt. Selbst die Finanzierung steht noch nicht. Allein ein Abnehmer wäre bereits gefunden.

Der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper hat mit Pieridae Energy einen Liefervertrag über 20 Jahre geschlossen. Was die Verantwortlichen so sicher macht, dass das Terminal tatsächlich gebaut wird? Fast die Hälfte der Investition will der deutsche Staat mit einem Kredit garantieren. Deutschland sichere damit seine Versorgung mit Rohstoffen ab, heißt es dazu im Bundeswirtschaftsministerium. Dass die Tanker ihre Ladung in Deutschland gar nicht löschen können, weil es bisher keine Terminals für den verflüssigten Stoff gibt - wen kümmert's in Berlin: Auch in diesem Punkt baut die Bundesregierung auf die freundliche Unterstützung des deutschen Steuerzahlers. Deutschland sei sehr an einem Flüssiggas-Terminal interessiert, sagt Norbert Brackmann (CDU), maritimer Koordinator der Bundesregierung. Einen zweistelligen Millionenbetrag, immerhin, könnte der Staat beisteuern. Angesichts einer geschätzten Gesamtinvestition von bis zu einer halben Milliarde Euro pro Terminal ein ziemlich großer Anteil.

Das alles klingt stark nach einer Subventionsposse. Zumal die Hoffnungen wie immer hochfliegen, wenn reichlich Geld aus Berlin fließt, zumindest in den Zielregionen. Gleich drei strukturschwache Städte und Gemeinden im Norden Deutschlands ringen um den Zuschlag. Sie preisen das projektierte Flüssiggas-Terminal als Initialzündung für die Wirtschaft. Versprechen sich von ihm einen Aufschwung und Arbeitsplätze.

Allerdings hat bislang kein Investor zugesagt - weder in Brunsbüttel noch in Stade, noch in Wilhelmshaven. Warum auch? Deutschland braucht gar keinen Terminal für Flüssiggas. Im Gegenteil. Bereits die bestehenden 30 Import-Terminals in Europa - etwa in Polen und in den Niederlanden, aber auch in Italien und Spanien - sind nicht ausgelastet. Manche Terminals könnten 75 Prozent mehr Flüssiggas verarbeiten; arbeiten alles andere als kostendeckend. Der Bau zusätzlicher Kapazitäten in Deutschland wäre betriebswirtschaftlich völlig irrsinnig. Trotzdem streiten seit der Subventionszusage aus Berlin die drei deutschen Standorte um ein neues Terminal. Um ein Terminal, von dem jeder weiß, dass es niemand braucht.

Eine neue Investitionsruine

Dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...