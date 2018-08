Obwohl es schon vor der Tragödie von Genua beim Brückenbetreiber Atlantia Unfälle mit Toten und Hinweise auf Versäumnisse gab, steckt die Aktie einem vielbeachteten Nachhaltigkeitsindex. Für Anleger ist das bitter.

Mit dem Einsturz der Morandi-Brücke in Genua, bei der im August 43 Menschen starben, wird deutlich, wie kritisch und unberechenbar Infrastrukturinvestments mitunter sind. Wer in Aktien von Schienen- und Straßenbetreibern, See- und Flughäfen, Pipelines sowie Strom- und Datennetzanbietern investiert, schätzt die relativ konjunkturunabhängigen Erträge und meist hohen Dividenden. Nach Genua wird aber klar, dass Anleger auch jederzeit teure Störfälle und Katastrophen einkalkulieren müssen.

Betroffen ist jetzt eine der großen Aktiengesellschaften im Infrastruktursektor in Europa: Der italienische Autobahn- und Brückenbetreiber Atlantia mit 14 Milliarden Euro Börsenkapitalisierung, der von der Unternehmerfamilie Benetton beherrscht wird und in den etwa auch der Versicherungsriese Allianz investierte. Die Atlantia-Tochter Autostrade per I'Italia betreibt die Hälfte aller italienischen Mautstraßen. Die italienische Regierung wirft Autostrade seit dem Einsturz der Brücke Sicherheitsmängel vor und droht mit Verstaatlichung und Lizenzentzug. Die Atlantia Aktie verlor seit der Katastrophe fast ein Drittel an Wert. Es wurden Vorwürfe laut, Atlantia habe wenig investiert, damit Aktionäre eine hohe Dividende bekommen. Hätte der Einsturz verhindert werden können, bei besseren Wartungen und kürzeren Wartungsintervallen? Hätte die Brücke schon längst stillgelegt werden müssen?

Noch im Mai hatte die EU Italien dazu aufgefordert, seine Infrastruktur zu verbessern, rund 16 Milliarden Euro ...

