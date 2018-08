Anleger halten sich wegen des in den USA bevorstehenden langen Wochenendes zurück. Die Märkte belastet vor allem die angeschlagene amerikanisch-chinesische Beziehung.

Der amerikanisch-chinesische Zollstreit hat die US-Börsen am Freitag belastet. Der Dow-Jones-Index mit den Standardwerten lag in den ersten Handelsminuten 0,2 Prozent im Minus bei 25.941 Punkten, der breiter gefasste S&P 500 gab 0,1 Prozent auf 2898 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq lag mit 8081 Punkten knapp im Plus.

"Der drohende Dämpfer für das globale Wirtschaftswachstum durch die ramponierten amerikanisch-chinesischen Beziehungen bleibt im Zentrum der Märkte", sagte ...

