Aurelius verspricht kräftiges Umsatzwachstum für Tochtergesellschaft: Wie das Beteiligungsunternehmen am Freitag mitteilte, übernehme die Tochter GHOTEL drei Hotels in Gütersloh, Düsseldorf und Salzburg sowie ein noch im Bau befindliches Haus in Osnabrück, das im kommenden Frühjahr eröffnet werden soll. Die Übernahmen erfolgen im Rahmen eines Add-on-Deals mit der Arcadia Hotelbetriebs GmbH.

GHOTEL will die vier Hotels künftig als Franchisenehmer unter den Marken "Holiday Inn" beziehungsweise ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...