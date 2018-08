Der Bitcoin hat in den letzten Tagen deutlich an Wert verloren. Der Trend zeigt klar in Richtung 6'000-Dollar-Marke. Ursache für die Talfahrt soll die ausstehende Zulassung von börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETF) in den USA sein. Neben dem Bitcoin gaben auch die Kurse anderer Coins wie Ethereum und Ripple deutlich nach. Das Allzeithoch der Krypotwährung - 19'343 US-Dollar (Schlusskurs) - datiert auf den 16. Dezember 2017. Starke Kursschwankungen sind indes die Regel. Daher eignen sich Bitcoins auch eher nicht für langfristige Sparvorhaben, wie etwa die Altersvorsorge. Auch Investoren-Legende Warren Buffet sieht die Digitalwährung kritisch: «Die Leute kaufen Bitcoin allein in der Hoffnung, dass sie jemand anderen finden, der ihnen mehr dafür...

