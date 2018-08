(shareribs.com) Chicago 31.08.2018 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade lagen am Donnerstag wieder unter Druck. Die Exportverkäufe fielen enttäuschend aus. Zudem haben chinesische Importeure in den USA keine Sojabohnen geordert. Dezember-Mais verlor 0,25 Cents auf 3,5625 USD/Scheffel. Im Handelsverlauf zeigte sich Mais volatil. Das Wetter in den USA wird für die Marktteilnehmer zunehmend wichtig. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...