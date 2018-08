Mainz (ots) - Montag, 3. September 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Kaputte Smartphones - Das kostet ein neues Display? HIV-Selbsttest - Gefahr oder Chance? Karneval im Sommer - Bonn ist jeck im September



Gast: Tina Ruland, Schauspielerin







Montag, 3. September 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Deutsche Camper in Italien - Urlaubsglück an der Adria Die Astern-Königin - Leidenschaft für Blumen Expedition: Kölner Nächte (1) - 610 PS Lebensglück







Montag, 3. September 2018, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Jana Pareigis



Mordprozess von Kandel - Heute soll das Urteil fallen Wahlkampfauftakt in Bayern - Schlagabtausch in Gillamoos Wie geht es weiter in Chemnitz? - Vor dem Soli-Konzert gegen Rechts







Montag, 3. September 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Neckermann wird 70 - Geschichte eines Wirtschaftswunders







Montag, 3. September 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



Noah Becker in Berlin - Fashion-Event in der Hauptstadt Hollywoodstars in Venedig - Das Wochenende beim Filmfestival Promis in Neon - Knallfarben sind im Trend







Montag, 3. September 2018, 19.25 Uhr



WISO Moderation: Marcus Niehaves



WISO-Tipp: Schäden am Smartphone - Was Sie dagegen tun können Nach einer Bruchlandung des Smartphones ziehen sich oft hässliche Risse über das Display. Daneben sind Wasserschäden oder kaputte Kopfhörerbuchsen häufige Defekte. Ist der Schaden selbst verschuldet, muss sich der Handybesitzer meist selbst um die Reparatur kümmern. Doch - wohin damit? Neben den Handyherstellern bieten auch markenunabhängige Online-Reparaturdienste Hilfe an, und überall schießen kleine Vor-Ort-Werkstätten wie Pilze aus dem Boden. Wohin mit welchem Gerät bei welchem Schaden? Lohnen sich teure Versicherungen oder Garantie-Verlängerungen? Und mit welchem Smartphone-Zubehör lassen sich Schäden vielleicht ganz vermeiden oder zumindest abmildern?



