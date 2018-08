Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1647 US-Dollar. Am Morgen war sie noch bis auf fast 1,17 Dollar gestiegen. Auch zum Franken hielt der Abwärtstrend des Euro unvermindert an. Derzeit kostet der Euro noch 1,1257, nachdem er am Morgen noch zu 1,1285 gehandelt wurde und am Vorgag noch zu über 1,13 Franken. ...

