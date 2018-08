Mainz (ots) - Woche 36/18 Samstag, 01.09.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.05 ZDF-History Hitlers Geheimwaffenchef - Auf den Spuren von Hans Kammler Deutschland 2014



5.35 ARTE Re: Mussolini als Souvenir Italiens faschistisches Erbe



6.05 Das Schweigen der Hirten Missbrauch in der Kirche Frankreich 2018



6.50 ZDF-History Die dunklen Geheimnisse des Vatikans Deutschland 2018



7.35 Italiens Mafia Paten vor Gericht



8.20 Italiens Mafia Die Frauen der Cosa Nostra



9.05 Italiens Mafia Der Clan der 'Ndrangheta



9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



9.50 Mord unter Studenten - Der Fall Amanda Knox



10.35 ZDF-History Die großen Verlierer der Geschichte



11.20 ZDF-History Die Macht der Geheimbünde Deutschland 2015



12.05 ZDF-History Franco - Spaniens ewiger Diktator Deutschland 2018



12.50 ZDF-History Mao - der rote Kaiser Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )







Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 16.35 ZDF-History Cäsar und Kleopatra: Macht oder Liebe? Deutschland 2018



17.20 ZDF-History Berühmte Tote der Geschichte Deutschland 2016



18.05 ZDF-History 3000 Jahre Schlachtfeld Deutschland Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 ZDF-History Amerikas Gangsterkönige: Ruhm und Tod Deutschland 2017



22.10 ZDF-History Cäsarenwahn - Die Droge der Macht Deutschland 2013



22.55 ZDF-History Die großen Attentate der Geschichte Deutschland 2017



23.35 ZDF-History Promi-Geschwister - Verdammt verwandt! Deutschland 2018



"ZDF-History: Die großen Verführer" um 23.45 Uhr entfällt 0.25 ZDF-History Das Geheimnis der Mumien Kanada 2015



1.05 ZDF-History Maximilian - Der letzte Ritter Deutschland 2017



1.50 ZDF-History "Lost Places" - Verlorene Orte der Geschichte Deutschland 2013



2.35 ZDF-History 3000 Jahre Schlachtfeld Deutschland Deutschland 2016



3.20 ZDF-History Geheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 2017



4.05 ZDF-History Jerusalem - ewiger Kampf um die Heilige Stadt Deutschland 2018



4.35 ZDF.reportage Sommer, Sonne, Stress Die Bademeister vom Mühltalbad Deutschland 2018



Woche 36/18 Sonntag, 02.09.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.05 ZDF.reportage Sonne, Strand und Schwarzes Meer Schnäppchenurlaub in Bulgarien Deutschland 2018



5.35 Fahrt ins Risiko Traumstraße an der Adria Deutschland 2010



6.20 Italiens Süden Kalabrien, Cilento und Basilikata



( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.47 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



9.50 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Fall "Gelb" Deutschland 2009



10.35 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Sichelschnitt Deutschland 2009



11.20 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Weg nach Dünkirchen Deutschland 2009



12.05 Hitlers Blitzkrieg 1940 Waffenstillstand Deutschland 2009



12.55 ZDF-History Was ist dran an "Hitlers Goldzug"? Deutschland 2016



13.35 Die SS Heydrichs Herrschaft



14.25 Die SS Der Machtkampf



15.05 Die SS Himmlers Wahn



15.50 Die SS Totenkopf



16.35 Die SS Die Waffen-SS



17.20 Die SS Mythos Odessa



18.05 ZDF-History Die Wahrheit über Dresden



( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.55 ZDFzeit Weltenbrand Völkerschlacht



0.40 ZDF-History Der Nürnberger Prozess Deutschland 2016



1.25 Größenwahn in Beton Hitlers Riesenhotel an der Ostsee Deutschland 2015



2.10 ZDF-History "Davon haben wir nichts gewusst" Die Deutschen und der Holocaust Deutschland 2011



2.55 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Februar 1945 Deutschland 2014



3.40 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - März 1945 Deutschland 2014



4.25 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - April 1945 Deutschland 2014



Woche 36/18 Montag, 03.09.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.10 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Mai 1945 Deutschland 2014



5.55 ZDFzeit Die Suche nach Hitlers Volk (1) Deutschlandreise '45 Deutschland 2015



6.40 ZDFzeit Die Suche nach Hitlers Volk (2) Deutschlandreise '45 Deutschland 2015



7.25 ZDFzeit Die Verbrechen der Befreier Amerikas dunkle Geheimnisse im Zweiten Weltkrieg Deutschland/USA 2015



8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.10 Damals nach dem Krieg Hunger und Hoffnung Deutschland 2007



8.55 Damals nach dem Krieg Schatten der Vergangenheit Deutschland 2007



9.40 ZDF-History Amerikas Gangsterkönige: Der Aufstieg aus der Gosse Deutschland 2017



10.25 ZDF-History Amerikas Gangsterkönige: Der Sturz des Paten Deutschland 2017



11.05 ZDF-History Amerikas Gangsterkönige: Ruhm und Tod Deutschland 2017



11.40 ZDF-History Cäsarenwahn - Die Droge der Macht Deutschland 2013



12.20 ZDF-History Die großen Attentate der Geschichte Deutschland 2017



13.05 Schätze der Geschichte Dinos und Legenden



13.55 Schätze der Geschichte Krieg und Frieden



14.35 ZDFzeit Weltenbrand Sündenfall



15.25 ZDFzeit Weltenbrand Fegefeuer



16.10 ZDFzeit Weltenbrand Völkerschlacht



16.50 ZDF-History Der Nürnberger Prozess Deutschland 2016



17.35 Leschs Kosmos Die zweite Schöpfung - Der neue Mensch Deutschland 2017



18.05 Leschs Kosmos Fleischeslust - Genuss ohne Reue? Deutschland 2016



18.35 Leschs Kosmos Die unausgeschlafene Gesellschaft Deutschland 2018



19.05 Leschs Kosmos Eiseskälte: Zwischen Heilkraft und Verderben Deutschland 2017



19.35 Krankenakte X - Grenzfälle der Wissenschaft Wunder der Anatomie Großbritannien 2017 ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Wunder der Wissenschaft Blutende Gletscher und Tattoos durch Blitze Großbritannien 2015



23.10 Leschs Kosmos Bewegung - Universalmedizin mit Nebenwirkung Deutschland 2018



23.40 Leschs Kosmos Duftstoffe: Kampf um die flüchtigen Schätze der Natur Deutschland 2016



0.10 Leschs Kosmos Ausgeliefert: Die Macht der Töne Deutschland 2018



0.40 heute journal



1.10 ZDF Expedition Die Rückkehr der Eismumie Deutschland 2008



1.55 ZDF-History Das Geheimnis der Mumien Kanada 2015



2.40 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Toten von Stonehenge Großbritannien 2017



3.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Schrumpfköpfe Großbritannien 2017



4.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Moorleichen Großbritannien 2017



4.55 Terra X Das Geheimnis der Eiszeitjäger Deutschland 2009



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121