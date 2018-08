Düsseldorf (ots) - Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat angesichts des Fachkräftemangels und der schlechten Entlohnung die Arbeitgeber in der Pflegebranche zu einem repräsentativen Tarifvertrag aufgerufen. "Mein Aufruf lautet: Die unterschiedlichen Arbeitgeber - private, freie Wohlfahrtspflege, kirchlich gebundene - müssen endlich zu einem repräsentativen Tarifvertrag mit den Gewerkschaften kommen", sagte Heil der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "In diesem Fall mit Verdi. Den Tarifvertrag kann ich dann als Arbeitsminister für allgemeinverbindlich erklären", sagte Heil. Das wäre ein konkreter Fortschritt, um den Beruf attraktiver zu machen, betonte der Arbeitsminister. "Wir werden junge Leute nur für diesen Beruf gewinnen, wenn er besser bezahlt wird." Aktuell seien nur 20 Prozent der Altenpfleger tarifgebunden, bemängelte Heil. "Wo es eine Tarifbindung gibt, sind Einkommen und Arbeitsbedingungen besser."



