US-Präsident Trump hat sich mit der ganzen Welt angelegt. Entspannung zeichnet sich zumindest in Nordamerika ab. Gegenüber China stehen die Zeichen aber auf Eskalation. Und der Konflikt mit der EU ist nicht beigelegt.

Die EU ist bei US-Präsident Donald Trump mit ihrem Angebot einer gegenseitigen Abschaffung von Autozöllen abgeblitzt. Die Offerte von EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sei "nicht gut genug", sagte Trump in einem Interview der US-Nachrichtenagentur Bloomberg, das am Donnerstag veröffentlicht wurde. "Die EU ist fast so schlimm wie China, nur kleiner", sagte Trump und wiederholte damit seine bereits vor Wochen gewählten Worte im Handelsstreit mit Europa. Derweil steht der Handelskonflikt der USA mit China vor einer weiteren Eskalation. In den Verhandlungen um ein neues Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko gab sich Trump indes optimistisch.

Gegenüber China will Trump nach Bloomberg-Informationen möglicherweise schon in der nächsten Woche Strafzölle auf eine riesige Warenmenge im Wert von 200 Milliarden Dollar erheben. In den USA läuft derzeit eine öffentliche Anhörung dazu. Das Weiße Haus kommentierte den Bericht nicht. Derzeit belegen die USA chinesische Waren im Wert von 50 Milliarden Dollar mit Strafzöllen. Peking reagierte mit Gegenmaßnahmen in gleicher Höhe. Sollten die neuen US-Zölle kommen, wäre die Hälfte aller US-Importe aus China mit Sonderzöllen belegt.

Peking schickte am Freitag eine deutliche Warnung. "Ich denke, diejenigen, die immer noch glauben, China schrecke vor Einschüchterungen, Drohungen und ungerechtfertigten Anschuldigungen zurück, sollten aufwachen", sagte Hua Chunying, Sprecher des Pekinger Außenministeriums. Der Druck auf der US-Seite trage nicht zur Lösung der Probleme bei.

Die EU-Kommission ...

Den vollständigen Artikel lesen ...