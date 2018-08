Herborn (ots) -



Viele Menschen kennen das: Ihre Haut ist trocken, schuppt sich und spannt - oft kommt ein unangenehmer Juckreiz dazu. Dann fehlen der Haut wichtige Fette und sie kann Feuchtigkeit schlecht speichern. Für die Pflege trockener und strapazierter Haut hat die SymbioPharm GmbH mit Symbio® DERMAL eine kosmetische Spezialpflege entwickelt, die die Haut spürbar verbessert. Sie enthält wertvolle pflanzliche Öle, weitere pflegende Substanzen und einen Komplex aus zwei unterschiedlichen, inaktivierten Bakterienarten.



Stoffwechselveränderungen, der Alterungsprozess oder auch falsche Pflege können zu trockener Haut führen. Dann benötigt die Haut eine intensive Pflege, die ihr wichtige Fette ersetzt und spürbar Feuchtigkeit spendet. Symbio® DERMAL ist eine leichte Wasser-in-ÖL-Emulsion, die sich gut verteilen lässt und schnell in die Haut einzieht. Sie verringert die Hauttrockenheit, ohne einen unangenehmen Fettfilm auf der Haut zu hinterlassen. Aufgrund der einzigartigen Zusammensetzung beruhigt, schützt und regeneriert Symbio® DERMAL die Haut. Im klinischen Test bewies Symbio® DERMAL eine gute Verträglichkeit, deshalb erhielt die Spezialpflege das 5-Sterne-Siegel von Dermatest.



Trockene Haut ist weit verbreitet



Nicht nur Menschen mit Neurodermitis oder Diabetes mellitus leiden an trockener Haut. Auch im Alter wird die Haut trockener. Obendrein können Umwelteinflüsse wie häufiger Kontakt zu Wasser, Chemikalien wie Chlor oder andere Reizstoffe, große Kälte oder starke Sonneneinstrahlung die Haut strapazieren. Produzieren die Talgdrüsen zu wenig Fett, gerät der Feuchtigkeitshaushalt der Haut aus dem Gleichgewicht. Dann muss sie regelmäßig gepflegt werden - am besten mit einem hochwertigen Produkt.



Intensive und hochwertige Pflege



Symbio® DERMAL enthält pflanzliche Öle und Wachse wie Mandel-, Avocado- und Nachtkerzen-Öl, Jojoba- und Bienenwachs und Sheabutter. Sie helfen der Haut, sich zu regenerieren, und machen sie geschmeidig und elastisch. Weitere pflegende Zusätzen sind beispielsweise Ceramide, Dexpanthenol und Vitamin E. Reizstoffe wie Duftstoffe fehlen. Der hohe Wassergehalt wirkt leicht kühlend und mindert Juckreiz. Das Besondere an Symbio® DERMAL ist der einzigartige Lysatkomplex aus inaktivierten Bakterien mit Zellresten und Stoffwechselprodukten. Dabei handelt es sich um natürliche Escherichia coli und Enterococcus faecalis. Sie können Immunzellen in der Haut aktivieren.



Gestörte Hautbarriere



Das vielseitige Organ Haut schließt den Körper nach außen gegen die Umwelt ab und schützt uns vor negativen Einflüssen. So bildet die Haut eine Barriere gegen gesundheitsgefährdende Stoffe und Mikroorganismen. Dazu dienen der Säureschutzmantel und ein leichter Fettfilm, der die Haut auch vor Feuchtigkeitsverlust bewahrt. Fehlen die wichtigen Hautfette, ist ihre Fähigkeit zur Regeneration gestört und die Barrierewirkung unseres Schutzmantels funktioniert nicht mehr. Feuchtigkeit geht verloren, die Haut wird rau, spröde und rissig. Schadstoffe oder krankmachende Mikroorganismen können in die Haut eindringen und zu Entzündungen oder Hautveränderungen wie bei Neurodermitis führen.



Bakterien für die Haut



Nicht nur der Darm, auch unsere Haut ist von Milliarden Bakterien besiedelt. Die natürliche Hautflora unterstützt die Hautbarriere und stimuliert auf gesunde Weise Immunzellen, damit die Haut krankmachende Mikroorganismen abwehren kann. Besonders Neurodermitis-Patienten besitzen viele Immunzellen, die auf Umweltreize ansprechen.



Symbio® DERMAL - die intensive Spezialpflege für trockene und strapazierte Haut - ist einfach anzuwenden: mehrmals täglich auf die Haut auftragen und leicht einmassieren.



Der Spender mit 75ml Symbio® DERMAL ist im Online-Shop der SymbioPharm GmbH und in jeder Apotheke erhältlich (PZN 14185925).



Mehr Informationen unter www.symbiopharm.de



