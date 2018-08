DGH Deutsche Grundwert Holding AG plant die Realisierung eines Business Parks nahe dem Flughafen Berlin-Brandenburg. DGAP-Ad-hoc: DGH Deutsche Grundwert Holding AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung DGH Deutsche Grundwert Holding AG plant die Realisierung eines Business Parks nahe dem Flughafen Berlin-Brandenburg. 31.08.2018 / 17:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. BERLIN, den 31. August 2018 - Der Vorstand der DGH Deutsche Grundwert Holding AG gibt bekannt, dass mit heutigem Datum ein Letter of Intent (LOI) unterzeichnet wurde, das der DGH Deutsche Grundwert Holding AG die Möglichkeit einräumt, sich mit 80% Geschäftsanteilen an einer Projektgesellschaft zu beteiligen, die ein zusammenhängendes Grundstück in der Nähe des Flughafens Berlin-Brandenburg besitzt. Das Grundstück hat insgesamt eine Grundstücksfläche von 240.000 m², die geplante Geschoßfläche beträgt 320.000 m². Die DGH Deutsche Grundwert Holding AG plant die Entwicklung, Realisierung und Vermarktung in Kooperation mit den Verkäufern sowie mit ihren eigenen für dieses Projekt spezialisierten Geschäftspartnern vorzunehmen. Über die Details der noch zu unterzeichnenden Kaufverträge, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat der DGH Deutsche Grundwert Holding AG bedürfen, sowie über die Bestandteile des LOI wurde Stillschweigen vereinbart. Über die DGH Deutsche Grundwert Holding AG Die DGH Deutsche Grundwert Holding AG mit Sitz in Berlin ist eine Managementgesellschaft für Immobilien-Investments. Mit ihrem Investmentkonzept "New Generation Investment" investiert sie in nachhaltige, generationsübergreifende Immobilien-Projekte. Dabei berücksichtigt die DGH sowohl die individuellen Anforderungen von Immobilien-Investoren als auch die aktuellen und langfristigen Bedürfnisse der Immobilien-Nutzer. Berlin, 31 August 2018 DGH Deutsche Grundwert Holding AG Frank Peinelt, Chief Executive Officer Michael Power, Board of Directors DGH Deutsche Grundwert Holding AG Frank Peinelt, Vorstandsvorsitzender Karl-Liebknecht-Str. 20 D - 03046 Cottbus Telefon: 0049 (0) 355 866 983 60 E-Mail: f.peinelt@dgh-germany.com Internet: www.dgh-germany.com 31.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DGH Deutsche Grundwert Holding AG Karl-Liebknecht-Straße 20 03046 Cottbus Deutschland Telefon: +49 (0) 355 866 983 60 Fax: +49 (0) 355 866 983 61 E-Mail: info@dgh-germany.com Internet: www.dgh-germany.com ISIN: DE000A0B6VN9 WKN: A0B6VN Börsen: Freiverkehr in Hamburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 719727 31.08.2018 CET/CEST

ISIN DE000A0B6VN9

