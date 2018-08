Baden-Baden (ots) - Sonntag, 02. September 2018 (Woche 36)/31.08.2018



22.05 RP: Flutlicht



Studiogast: Martin Bader (Sportvorstand 1. FC Kaiserslautern) und Andreas Buck (Deutscher Meister 1998 mit dem 1. FC Kaiserslautern und Ex-Profi beim 1. FSV Mainz 05) | Fußball Bundesliga: 1. FC Nürnberg - 1. FSV Mainz 05 | 3. Liga: FSV Zwickau - 1. FC Kaiserslautern | Nah dran: Beachvolleyballduo Schröder/Becker | Moderation: Valeska Homburg



Freitag, 07. September 2018 (Woche 36)/31.08.2018



Tagestipp



20.15 Expedition in die Heimat Verborgene Schätze am Bodensee



Moderation: Annette Krause



Die Reisereportage des SWR führt an den Bodensee. SWR Moderatorin Annette Krause erkundet die Region zwischen Langenargen und Tettnang. Sie trifft den Bäcker Seppi Reck aus Tettnang. Seppi Reck stellt nach einem historischen Rezeptbuch barockes Gebäck her, das er im ehemaligen Schloss der Grafen von Montfort bei einem barocken Kaffekränzchen serviert. Auch Langenargen besitzt ein sehenswertes Schloss dieser Grafen. Es ist die ideale Kulisse für Wolfgang Kallina, der hier jede Woche eine argentinische Tangostunde veranstaltet. Bei Sonnenuntergang und Bodenseekulisse ist es ein unvergesslich romantisches Tanzvergnügen.



Die Region hat auch viel Natur zu bieten. Das Naturschutzgebiet Eriskircher Ried ist das größte seiner Art am östlichen Bodenseeufer. Die Schussen und, etwas südöstlich davon, die Argen münden hier in den Bodensee. Mit der Outdoor-Spezialistin und Geschäftsführerin der Sportlabels "Vaude", Antje von Dewitz, erkundet die Moderatorin diese einzigartigen Flussdeltas. Zum Bild dieser Landschaft gehören auch die vielen Hopfenfelder rund um Tettnang. Annette Krause bekommt Einblick in die Arbeit der Hopfenbauern, besucht das Museum und erfährt, dass das uralte Handwerk ganz moderne Ableger hat.



Samstag, 08. September 2018 (Woche 37)/31.08.2018



18.05 RP: Die SWR-Reportage



Test auf Rost und Risse Unterwegs mit den Brücken-Kontrolleuren



Sonntag, 16. September 2018 (Woche 38)/31.08.2018



15.30 SWR Fernsehen Familienfest in Speyer



Moderation: Anna Lena Dörr



Fernsehen schauen können alle, aber beim Fernsehen mittendrin sein und mitmachen, das kann das Publikum nur beim SWR Fernsehen Familienfest. Am Sonntag, dem 9. September, ab 12 Uhr gibt es rund um das Technik-Museum Speyer abwechslungsreiche Unterhaltung. Große und kleine Besucher versuchen sich am Mikrofon und vor der Kamera, treffen beliebte Stars und Moderatoren, sehen wie Sendungen gemacht werden und haben an Spiel- und Mitmachstationen ihren Spaß. Publikumslieblinge wie Chako Habekost und Christoph Sonntag unterhalten mit ansteckendem Humor und Top-Acts wie Wincent Weiss, Vanessa Mai und die Band Glasperlenspiel mit mitreißender Musik



Fernsehen zum Anfassen in der "Programmwelt": Ob hinter oder vor der Kamera, mit oder ohne Mikrofon - in den Zelten der Programmwelt gibt es viele Möglichkeiten zum Mitmachen. Hier präsentierten sich Sendungen des SWR Fernsehens wie der "Tigerenten Club", die "Landesschau" oder die Koch-Sendung "Marktfrisch", die mit Jens Hübschen vor Ort aufgezeichnet wird. Die Fernsehleute lassen sich über die Schulter schauen und erklären, wie alles funktioniert. Dann läuft die Kamera und die Besucher sind dran, präsentieren die Nachrichten oder das Wetter, kommentieren ein Spiel des Lieblingsfußballclubs oder interviewen als Kindernetzreporter das Publikum.



Programm auf zwei Bühnen: Zum Greifen nah erleben Fans den "Tigerenten Club" mit Moderator Johannes Zenglein. Für die Herzenssache, die Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank, singen die Globetrotter-Kids des Stage Centers aus Speyer ihre Songs und die Akrobaten des Europa-Parks vollführen spektakuläre Kunststücke. Zudem sind viele Moderatorinnen und Moderatoren wie Martin Seidler, Ulrike Nehrbaß, Frank Bräutigam, Hendrike Brenninkmeyer, Sascha Becker oder Patricia Küll, Susanne Nett und Tom Bartels sowie die "Fallers"-Darsteller Anne von Linstow und Martin Wangler vor Ort und stellen sich den Fragen ihres Publikums.



Comedy vom Feinsten: Die aus der SWR Sendung "Verstehen Sie was?" bekannten Mundartprofis Christian "Chako" Habekost und Christoph Sonntag zeigen auf der Bühne Comedy und Humor vom Feinsten. Dabei nimmt der Kabarettist, Comedian und Pfälzer "Mundartist" Habekost die Eigenheiten seiner Mitpfälzer aufs Korn, während Kabarettist und Spaßbombe Sonntag mit scharfer Beobachtungsgabe tiefe Einblicke in die schwäbische Seele gibt.



