ZÜRICH (Dow Jones)--Sorgen um eine Ausweitung der Krise in den Schwellenländern Türkei und Argentinien sowie der weiter schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China haben zum Wochenausklang für Abgaben am Schweizer Aktienmarkt gesorgt. Hinzu kam als Bremsfaktor ein anziehender Franken. Die Schweizer Währung wird in Krisenzeiten oft als sicherer Fluchthafen entdeckt. Ein festerer Franken ist aber ungünstig für die Exportindustrie des Landes.

Der SMI SMI verlor 0,8 Prozent auf 8.974 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und zwei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 47,06 (Donnerstag: 30,98) Millionen Aktien.

Größter Verlierer waren erneut Swatch. Diesmal ging es für die Aktie um 3,3 Prozent nach unten, dicht gefolgt von Richemont mit einem Abschlag von 2,2 Prozent. Hintergrund war eine negative Branchenstudie der UBS. Die Analysten senkten den Luxusgütersektor insgesamt auf "Untergewichten" von "Neutral" und die Swatch-Aktie auf "Neutral" von "Kaufen"". Bei Richemont reduzierten sie das Kursziel.

Zum ersten Mal seit dem Sommer 2016 dürften die Luxusausgaben in China nicht mehr so üppig fließen wie bislang, so das Hauptargument der UBS. Als Toptitel im Sektor sehen die Analysten Kering und LVMH.

Die als defensiv geltende Nestle-Aktie legte um 0,2 Prozent zu. Sie litt nicht darunter, dass Coca-Cola Costa Coffee übernimmt, woraus Nestle möglicherweise mehr Konkurrenz im Kaffeegeschäft erwachsen könnte. Nestle hatte erst vor kurzem ein weltweites Lizenzabkommen mit der Kaffeekette Starbucks geschlossen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2018 11:41 ET (15:41 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.