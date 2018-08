Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Es gebe "megaviele Unsicherheiten" und der Markt sei angeschlagen, sagte ein Händler. Zu den Risiken zählten Italien, die Krise in den Schwellenländern, der Brexit und der Handelskonflikt. Offenbar will US-Präsident Donald Trump schon ab der kommenden Woche Importe aus China mit Strafzöllen belegen. Dabei geht es um Waren im Volumen von 200 Milliarden Dollar. Zudem drohte Trump mit dem WTO-Rückzug der USA.

Der DAX verlor 1 Prozent auf 12.364 Punkte und schloss damit unter der Marke von 12.400. Damit besteht Rückschlagpotenzial bis 12.200. Unter die Räder kamen Autowerte. US-Präsident Donald Trump soll einen Vorschlag der EU zurückgewiesen haben, nach dem die EU Importzölle auf Autoaktien abschaffen könnte, wenn die USA ihrerseits auf die Zölle verzichteten. "Damit zerschlagen sich die am Donnerstag aufgekommenen Hoffnungen", so ein Händler.

Am Vortag waren die Kurse mit den Berichten um einen solchen EU-Vorschlag noch zeitweise stark gestiegen. Am Freitag gaben VW und BMW je 1,4 Prozent nach und Daimler 1,7 Prozent. Auch die Zulieferer wurden verkauft: Aumann büßten 4 Prozent ein, während es für Leoni um 1,4 Prozent nach unten ging.

Lufthansa fallen nach Studie - Isra nach Zahlen sehr fest

Die Lufthansa-Aktie fiel um 3,8 Prozent auf 22,49 Euro. Händler verwiesen auf die Citigroup. Sie hat die Aktie nun wieder ins Coverage aufgenommen und mit "Sell" gestartet bei einem Kursziel von 19,90 Euro. Der vorherige Analyst hatte sie dagegen noch mit "Buy" und einem Ziel von 32,50 Euro eingestuft.

Unter Druck standen Vonovia, für die es um 1,1 Prozent abwärts ging. Ein Teilnehmer sprach von gemischten Ergebnissen. So hätten die Mieteinnahmen im ersten Halbjahr leicht unter den Erwartungen gelegen, der operative Gewinn (FFO 1) habe dagegen die Prognosen übertroffen. Adler Real Estate gaben leicht um 0,3 Prozent nach - die Analysten von Berenberg bezeichneten die Ergebnisse für das erste Halbjahr als "solide". Sowohl Vonovia als auch Adler Real Estate waren vor Bekanntgabe der Zahlen sehr gut gelaufen.

Isra Vision schlossen nach ihren Zahlen sehr fest. Der Kurs gewann 12,4 Prozent. "Positiv ist, dass der Gewinn schneller wächst als der Umsatz", sagte ein Händler. In den neun Monaten bis Ende Juni kletterte der Umsatz um 10 Prozent auf 103 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 13 Prozent auf 32,1 Millionen Euro, der Vorsteuergewinn genauso stark.

Der Kurs von Vectron stieg um 7 Prozent. Das Unternehmen arbeitet nun mit der Bertelsmann-Tochter DeutschlandCard zusammen. Ziel der Kooperation ist eine digitale Kundenkarten-Lösung für die Gastronomiebranche.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 92,8 (Vortag: 75,8) Millionen Aktien im Wert von rund 3,69 (Vortag: 2,99) Milliarden Euro. Alle 30 DAX-Werte schlossen im Minus.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.364,06 -1,04% -4,29% DAX-Future 12.351,00 -1,10% -5,13% XDAX 12.355,30 -0,83% -3,94% MDAX 26.901,41 -1,04% +2,67% TecDAX 3.012,77 -0,25% +19,13% SDAX 12.519,36 -0,59% +5,32% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,26 31 ===

