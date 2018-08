Die Aktie der Deutschen Telekom AG liegt noch unendliche Weiten vom Allzeithoch aus dem Jahr 2000 entfernt. Doch die Performance der vergangenen Jahre 5-6 Jahre gibt Grund zur Hoffnung auf einen größeren und damit länger anhaltenden Aufwärtstrend. Bereits in meiner Langzeitbetrachtung vom 15.01.2014 (oberer Chart) hatte ich einen Aufwärtstrend und in der ersten Phase einen Anstieg bis ca. 20 € prognostiziert. Diese Sichtweise konnte durch die zwischenzeitliche Performance auch in temporärer Hinsicht ... (Henrik Becker)

