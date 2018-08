Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag erneut nachgegeben und damit auch die Woche klar im Minus beendet. Die wieder etwas eingetrübte Stimmung war vor allem auf die neuesten Entwicklungen im globalen Handelsstreit zurückzuführen. US-Präsident Trump hatte über Nacht mit seiner Sichtweise zum Welthandel nicht nur auf der politischen Bühne weiteres Geschirr zerschlagen, sondern auch an den Finanzmärkten für Unruhe gesorgt, vor allem mit seinen Plänen zu China.

Bereits in der kommenden Woche nämlich könnten demnach neue Zölle auf chinesischen Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar verhängt werden. Ausserdem hat Trump ein Angebot der EU zur gegenseitigen Abschaffung von Autozöllen vorerst zurückgewiesen. Die Unberechenbarkeit der US-Politik bleibe eine Belastung für die Aktienmärkte, hiess es dazu im Handel. Gebremst wurde die Investitionslust aber auch durch die andauernden Krisen in Schwachwährungsländern wie Argentinien und Türkei, was wiederum den Franken zu einer neuen Stärkephase - insbesondere gegenüber dem Euro - führte.

Der Swiss Market Index (SMI) gab am Freitag zum Schluss 0,76 Prozent auf 8'873,56 Punkte nach. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab 0,82 Prozent auf 1'467,03 Punkte nach und der breite Swiss Performance ...

