Die EMEX Management GmbH, Veranstalterin der 12. SuisseEMEX und

dem 2. Digital Summit für KMU, zeigt sich sehr zufrieden: Mit neuen

Kongressformaten und Spezialbereichen lockte der grösste Schweizer

Messe-Event für Marketing, Event, Werbemittel und Digital Business

sowie dem Partnerevent Topsoft am 28. und 29. August erneut rund

14'000 Besucher in die Hallen der Messe Zürich. Sie wurden von 350

Ausstellern, 20 Keynote Speakern und 100 Experten und Referenten für

das Marketing der Zukunft inspiriert. Auch sind die Premieren des

Marketingkongresses «Futurize M» und der «MICE Days Switzerland»

geglückt. Trotz des Erfolgs ist für 2019 ein neues Gesamtformat an

einem neuen Standort im Raum Zürich geplant.



Innovationen und Trends aus der Marketing-, Event- & Werbewelt

sowie dem digitalen Business zu präsentieren und die Schweizer

Marketing und KMU Community nach Zürich-Oerlikon zu bewegen, ist die

Passion von Ewa Ming, der SuisseEMEX-Gründerin und ihrem Messe-Team:

«Wir freuen uns über den grossen Zuspruch und die vielen positiven

Rückmeldungen seitens Aussteller, Referenten und Besucher. Das

Gesamtkonzept der 12. SuisseEMEX mit dem 2. Digital Summit für KMU,

dem neuen Kongress-Format «Futurize M», den neuen Spezialbereichen,

thematischen Meetups und Business Networking Angeboten ist

aufgegangen!» Der Branchentreffpunkt konnte auch in diesem Jahr mit

viel Innovation, einem prall gefüllten Programm und hochstehendem

Wissenstransfer rund 14'000 Besucher überzeugen. Rund 350 Aussteller,

Experten und Partner zeigten in vier erlebnisreich inszenierten

Messehallen auf über 12'000 m2 ihre neuesten Lösungen und Angebote.

Die stets gut besuchten Fachvorträge und Top-Keynotes in der

Expo-Zone boten den Messebesuchern ein hochkarätiges, kostenloses

Weiterbildungs-Programm, welches in der Schweiz in diesem Umfang und

dieser Qualität einzigartig ist. Anlässlich der erstmalig

stattfindenden «MICE Days Switzerland» in der erlebnisreichen

Eventhalle für Live-Kommunikation, präsentierten sich rund 50

Aussteller mit Schwerpunkt auf Seminaren, Kongressen und

Incentive-Reisen. Parallel zur SuisseEMEX'18 fand in Halle 7 der 2.

Digital Summit für KMU statt. Hier konnten KMU-Unternehmer ihr Wissen

im Bereich Digitalisierung durch praxisrelevante Keynotes, Best

Practice und Lernwerkstätten vertiefen. Abends boten sich den

Besuchern und Ausstellern an der Branchenparty EMEX-Night beste

Bedingungen zur gegenseitigen Vernetzung. Zu den Beats von Star DJ

MR.DA-NOS, aussergewöhnlichen Drinks und kulinarischen Kreationen

wurde inmitten der Messestände am ersten Veranstaltungsabend getanzt

und Branchenneuigkeiten ausgetauscht. Aus Sicht der Veranstalterin

war es die beste SuisseEMEX überhaupt.



Die Veranstalterin EMEX Management GmbH kündigt bereits jetzt an,

die SuisseEMEX als führender Schweizer Branchenevent für Marketing,

Digital, Events und Werbemittel auf ihrem Höhepunkt für die

nächstjährige Durchführung dem Zeitgeist entsprechend

weiterzuentwickeln. Nach zwölf Jahren wird mit einem neuen Format und

in einem neuen Rahmen noch gezielter auf die Besucherbedürfnisse

eingegangen. Qualität, Exklusivität und Attraktivität für KMU sollen

noch stärker in den Vordergrund gerückt werden. Das neue Setup wird

an einem Info-Event im Oktober präsentiert, zu dem sämtliche

Anspruchsgruppen der SuisseEMEX eingeladen sind. Bis zum nächsten

Veranstaltungstermin bietet sich Ausstellern auf dem «Brandheiss»

Online Marktplatz die Möglichkeit, ihre Präsenz ganzjährig aufrecht

zu erhalten und sich mit Interessenten zu vernetzen.



Die SuisseEMEX-Formate im Überblick:



