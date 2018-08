Der EUR/USD ist an diesem Freitag um 0,65 Prozent gefallen und notierte zuletzt in der Nähe der psychologisch wichtigen Marke von 1,1600 Dollar. Der EUR/USD scheiterte an einem Breakout über 1,1750 Dollar und unterschritt daraufhin die aufwärtsgerichtete Trendlinie, woraufhin Gewinnmitnahmen einsetzten. Auf der Konjunkturseite wurden schwache Inflationszahlen ...

