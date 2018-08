Während die US-Aktienkurse von Rekord zu Rekord eilen, schwächelt der deutsche Leitindex. Das liegt an Handelsstreit und Steuerreform - und ist gut so.

Ungeachtet der Rekorde an der Wall Street hat den deutschen Aktienmarkt in dieser Woche die Kraft verlassen. Weder der angehobene Ausblick des Immobilienkonzerns Vonovia am Freitag half den Kursen, noch die verbesserte Stimmung bei Unternehmen, die das Ifo-Institut kürzlich ermittelt hatte. Der Dax fiel zum Wochenende hin, die Talfahrt endete am Freitag schließlich bei 12.364 Punkten ein Prozent im Minus.

Vorbei die Zeiten, in denen der Dax sklavisch den Vorgaben der Wall Street folgte. Während die Technologiewerte an der Nasdaq und auch der breitere S&P-Index, der die 500 größten US-Konzerne beinhaltet, von Rekord zu Rekord eilt, tritt der deutsche Leitindex auf der Stelle. Und das nicht erst seit dieser Woche.

Wer zu Jahresbeginn auf die 30 Konzerne im Dax gesetzt hat, muss bis jetzt einen Verlust von sieben Prozent verkraften - trotz üppiger Dividenden im Spätwinter und Frühjahr. Sie allein bescherten dem Dax einen Zuwachs von knapp drei Prozent, trotzdem steht der Index aus das laufende Jahr gesehen im roten Bereich.

Anders das Bild in den USA: Hier gewann der S&P seit Jahresbeginn neun Prozent. Auf Sicht von 18 Monaten gewann der US-Leitindex sogar gut 20 Prozent, der Dax hingegen nichts.

Eine wesentliche Ursache ist der US-Handelsstreit mit China. Anleger gewinnen offenbar mehr und mehr den Eindruck, dass der Zoll-Disput die vielen exportstarken und vom Weltmarkt abhängigen deutschen Unternehmen sehr viel mehr trifft, als die stärker auf den Binnenmarkt fokussierten ...

