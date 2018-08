Sie sind der letzte Schrei im Krypto-Reich: sogenannte Stablecoins, deren Kurs nicht schwankt. Sie könnten den Bitcoin-Traum eines alternativen Geldsystems verwirklichen.

Wohin steuert der Bitcoin - und mit ihm die vielen anderen Kryptowährungen? Einschätzungen, Hintergründe und Anekdoten gibt es jede Woche von den Handelsblatt-Redakteuren Astrid Dörner, Felix Holtermann und Frank Wiebe in unserer Krypto-Kolumne "Coin & Co.". Heute Teil 31: Was Stablecoins so besonders macht.

Der Newsletter "The Information" spricht von einem Fieber, "Coindesk" vom "Heiligen Gral" der Kryptowelt. Nach Aussage der Researchfirma Autnomous Next haben sogenannte Stablecoins im laufenden Jahr schon mehr als eine halbe Milliarde Dollar an Investorengeld angezogen. Seit Januar sind mindestens 14 Projekte gestartet worden, zum Teil mit Unterstützung von namhaften Finanzierern wie etwa Andreessen Horowitz und Bain Capital.

Gerade ist ein besonders spannendes Projekt in Korea aufgelegt worden, wie "Coindesk" schreibt. Die mit rund 1,4 Milliarden Dollar bewertete Firma Timon hat eine Währung mit dem Namen Terra ins Leben gerufen und dazu von Investoren rund 32 Millionen Dollar eingesammelt. Hinter dem Projekt steht eine ...

