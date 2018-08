Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Montag, 3. September 2018, 19.20 Uhr Live



Mehrere Bands haben für Montag, 3. September 2018, zu einem Konzert nach Chemnitz eingeladen. Das 3sat-Magazin "Kulturzeit" berichtet live in einer "extra"-Ausgabe von dem Open-Air-Konzert aus der Reihe "Rock am Kopp" am Montag, 3. September 2018, 19.20 Uhr.



An dem Konzert, das von der Chemnitzer Band Kraftklub initiiert wurde, nehmen unter anderen Die Toten Hosen, Feine Sahne Fischfilet, K.I.Z, Marteria und Casper teil. Das 3sat-Magazin "Kulturzeit" ist live vor Ort, und Moderatorin Vivian Perkovic berichtet vom Geschehen.



Weitere Informationen unter https://ly.zdf.de/dzG/



Ansprechpartner: Peter Gruhne, Telefon: 06131 - 70-13095; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD



OTS: 3sat newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6348 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6348.rss2



Pressekontakt: Zweites Deutsches Fernsehen HA Kommunikation / 3sat Pressestelle Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121