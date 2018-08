BEIJING/CHINA (IT-Times) - Schlechte Nachrichten für chinesische Fahrdienste- und Ride-Hailing-Anbieter wie Didi Chuxing. Nach dem Tod eines Fahrers greift die chinesische Regierung ein und will den Markt genauer untersuchen. Die Regierung in Beijing will den Markt für Ride-Hailing Dienste in China in...

Den vollständigen Artikel lesen ...