Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Finanzmärkte wegen des "Labor Day" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.35 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.392,90 -1,11% -3,17% Stoxx50 3.042,34 -0,95% -4,26% DAX 12.364,06 -1,04% -4,29% FTSE 7.432,42 -1,11% -1,42% CAC 5.406,85 -1,30% +1,77% DJIA 25.896,12 -0,35% +4,76% S&P-500 2.893,50 -0,26% +8,22% Nasdaq-Comp. 8.093,66 +0,07% +17,24% Nasdaq-100 7.643,58 +0,01% +19,50% Nikkei-225 22.865,15 -0,02% +0,44% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,28 +33

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,96 70,25 -0,4% -0,29 +19,1% Brent/ICE 77,44 77,77 -0,4% -0,33 +20,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.199,86 1.199,92 -0,0% -0,06 -7,9% Silber (Spot) 14,52 14,55 -0,2% -0,03 -14,3% Platin (Spot) 785,75 790,50 -0,6% -4,75 -15,5% Kupfer-Future 2,64 2,69 -1,7% -0,05 -20,8%

Der festere Dollar lastet auf den Preisen für Öl und Gold. Bei Öl wirkt die jüngste Entwicklung im Handelsstreit als zusätzlicher Belastungsfaktor, Gold wird dagegen etwas gestützt von seinem Ruf als sicherer Hafen in Krisenzeiten. Am Ölmarkt halten sich die Akteure aber auch in Erwartung von Daten zur US-Ölförderung zurück. Im späteren Verlauf des Tages wird Baker Hughes, ein Ausrüster der Ölbranche, wöchentliche Zahlen zu den in Betrieb befindlichen Ölförderanlagen in den USA veröffentlichen.

FINANZMARKT USA

An der Wall Street macht sich auf dem erreichten hohen Kursniveau und mit Blick auf das verlängerte Wochenende im Handelsverlauf am Freitag Zurückhaltung breit. Am Montag ruht wegen des Feiertags Labor Day das Geschehen an den Finanzplätzen. Daneben hängt die Furcht vor einer sich ausweitenden Schwellenländer-Krise über den Märkten, nachdem viele Währungskurse in den vergangenen Tagen teils massiv unter Druck geraten waren - allen voran die türkische Lira und der argentinische Peso. Nicht zu vergessen der andauernde Handelsstreit zwischen den USA und China, bei dem in der nächsten Woche anonymen Informanten zufolge eine weitere Eskalation in Form neuer US-Strafzölle droht. Andererseits gibt es Hoffnungen, dass sich die USA und Kanada womöglich noch am Freitag in Handelsstreitigkeiten einig werden, womit dann das alte Nafta-Bündnis mit Mexiko wieder aufleben könnte - allerdings wohl unter einem neuen Namen. Unter den Einzelwerten verlieren Coca-Cola 0,8 Prozent. Der Getränkekonzern kauft die britische Kaffeehauskette Costa Coffee für 5,1 Milliarden Dollar. Starbucks steigen um 0,4 Prozent. Nach Einschätzung der Analysten von Baird können Starbucks und Costa Coffee "gut koexistieren". Lululemon hat im zweiten Geschäftsquartal überraschend gut abgeschnitten. Die Aktie springt darauf um gut 15 Prozent nach oben. Auch American Outdoor Brands, unter anderem bekannt für Schusswaffen der Marke Smith & Wesson, hat die Erwartungen des Marktes übertroffen und zudem den Ausblick angehoben. Der Kurs explodiert geradezu um 38 Prozent. Für Sturm Ruger geht es um 4 Prozent nach oben. Ulta Beauty enttäuschte derweil mit seinem Ausblick auf das dritte Quartal. Dass die Aktie dennoch um 5,7 Prozent steigt, erklären Marktteilnehmer damit, dass TV-Star Kylie Jenner via Twitter ankündigte, die Kosmetiklinie Kylie Cosmetics an Ulta zu verkaufen.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwächer sind die europäischen Aktienmärkte ins Wochenende gegangen. Belastend wirkten Befürchtungen, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China weiter eskalieren könnte. Daneben dämpften weiterhin die Sorgen um die Schwellenländer die Stimmung. Und nicht zuletzt lastete die Sorge, dass Italien mit dem Haushaltsentwurf 2019 auf Konfrontationskurs mit der EU-Kommission gehen wird und dass das bereits jetzt überschuldete Land in gefährliches Fahrwasser abgleitet. Größte Verlierer waren Automobilwerte mit Abgaben von durchschnittlich 1,5 Prozent. US-Präsident Trump soll einen Vorschlag der EU zurückgewiesen haben, dass die EU Importzölle auf Autoaktien abschaffen könnte, wenn die USA ihrerseits auf die Zölle verzichteten.Der Verkauf von Costa Coffee an Coca-Cola trieb die Aktien von Whitbread um 14,3 Prozent nach oben. Sage brachen nach einer Gewinnwarnung um 7,8 Prozent ein. Der Vorstandschef des SAP-Konkurrenten nimmt nun seinen Hut. SAP gaben 0,6 Prozent ab. Der Technologiesektor verlor 0,6 Prozent. In Paris brachen Casino um 10,2 Prozent ein. Hintergrund für den Abverkauf waren Meldungen, dass die Tochter Casino Finance noch immer nicht den Geschäftsbericht für 2017 vorgelegt hat. Lufthansa fielen um 3,8 Prozent auf 22,49 Euro. Händler verwiesen auf die Citigroup. Sie hat die Aktie nun wieder ins Coverage aufgenommen und mit "Sell" gestartet bei einem Kursziel von 19,90 Euro. Der vorherige Analyst hatte sie dagegen noch mit "Buy" und einem Ziel von 32,50 Euro eingestuft. Zugleich hat Citi IAG (minus 0,5 Prozent) und Easyjet (minus 0,2 Prozent) auf "Buy" angehoben. Für die SAS-Aktie ging es in Stockholm um 11,2 Prozent nach oben. Die Skandinavier sprachen von Rekordzahlen beim Passagieraufkommen und erhöhten die Prognose für den Vorsteuergewinn.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.45 Do, 17.20 % YTD EUR/USD 1,1591 -0,70% 1,1672 1,1654 -3,5% EUR/JPY 128,61 -0,73% 129,59 129,67 -4,9% EUR/CHF 1,1242 -0,54% 1,1297 1,1317 -4,0% EUR/GBP 0,8948 -0,21% 0,8969 0,8961 +0,6% USD/JPY 110,96 -0,06% 111,01 111,26 -1,5% GBP/USD 1,2953 -0,46% 1,3015 1,3004 -4,1% Bitcoin BTC/USD 6.979,66 +0,4% 6.999,15 6.890,59 -48,9%

Befürchtungen, dass Italien die Schuldenkriterien der Eurozone nicht einhalten wird, belasteten den Euro und drückten die Gemeinschaftswährung unter 1,16 Dollar. Die US-Währung war wegen der Angst vor einer Eskalation des Handelskonflikts der USA mit anderen Ländern allerdings auch als sicherer Hafen gesucht, ebenso wie Schweizer Franken und Yen.

Der argentinische Peso erholte sich derweil etwas von seinen Verlusten. Der Dollar verbilligt sich von 38,75 am Vorabend auf 38,30 Peso. Im Rekordhoch am Vortag hatte er noch 41,35 gekostet, zu Wochenbeginn 31 Peso. Etwas Unterstützung für den Peso kommt vom Internationalen Währungsfonds (IWF), der dem in einer Finanzkrise steckenden Argentinien seine "volle Unterstützung" zugesagt hat.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den ostasiatischen Börsen überwogen am Freitag negative Vorzeichen nach Meldungen, wonach US-Präsident Donald Trump bereits in der kommenden Woche seinen Plan weiter verfolgen will, Importe aus China mit Strafzöllen zu belegen. Daneben lasteten weiter die Sorgen um die Schwellenländer, die am Vortag die Börsen weltweit ins Minus geführt hatten. Allerdings verringerte die Kurse im späten Handel ihre Verluste. In Tokio dämpfte der feste Yen das Interesse an Exportwerten. So sanken Honda Motor um 1,9 Prozent und Kobe Steel um 1,5 Prozent. Auch Finanzwerte gaben nach. Dass die japanische Industrieproduktion im Juli überraschend zurückging, belastete den Markt derweil nur wenig. Die Ankündigung Chinas, die Zahl neuer Online-Spiele zu limitieren, drückte die Aktie des Internet-Konzerns Tencent in Hongkong um 5 Prozent. Mit Enttäuschung wurden Geschäftszahlen von Petrochina (-3,8 Prozent) aufgenommen. Dagegen ging es mit ZTE um 0,3 Prozent aufwärts, da im ersten Halbjahr ein Umsatzzuwachs verzeichnet wurde. Die angesichts des Handelsstreits überschaubaren Verluste in Schanghai führten Teilnehmer auch auf die starken Einkaufsmanager-Indizes zurück. So ist die Aktivität in der chinesischen Industrie im August deutlicher als erwartet gestiegen, und auch in der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage aufgehellt. Auf der Börse in Taiwan lastete das Minus von 2,8 Prozent des Schwergewichts Taiwan Semiconductors. Largen gewannen dagegen 0,8 Prozent. Solide Gewinne verzeichneten ferner die größeren Finanzwerte. Der koreanische Aktienmarkt schaffte gegen den regionalen Trend den Dreh ins Plus. Die Bank of Korea hat den Leitzins unverändert bei 1,5 Prozent belassen, zugleich aber die Tür für eine straffere Geldpolitik in naher Zukunft offen gelassen. Während Posco mit gesunkenen Metallpreisen 1,8 Prozent nachgaben, rückten Samsung um 1,7 Prozent vor. Pharmawerte gewannen zwischen 3 und 5 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Deutsche Börse bündelt Eurex-Aktivitäten

Die Deutsche-Börse-Tochter Eurex richtet ihre Organisationsstruktur neu aus und wird sich zukünftig verstärkt an Assetklassen orientieren. In einer neuen Organisationsstruktur werden Vertrieb und Produktentwicklung innerhalb der neu geschaffenen Bereiche Equity & Index Derivatives sowie Fixed Income, Funding & Financing eng zusammenarbeiten. Die neue Struktur entspricht der Aufstellung des Handelsgeschäfts vieler Kunden.

Volkswagen will Montagewerke in Ghana und Nigeria bauen

