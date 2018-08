Mit wirtschaftspolitischen Notfallmaßnahmen steuert die argentinische Regierung gegen den weiteren Verfall des Pesos. Die Maßnahmen der Notenbank beruhigen Peso-Anleger etwas.

In Argentinien plant die Regierung nach dem rasanten Verfall der Landeswährung Peso eine Reihe wirtschaftspolitischer Notfallmaßnahmen. Die Notenbank kündigte am Freitag weitere Verkäufe von Devisenreserven im Umfang von 675 Millionen Dollar an. Dies sorgte am Finanzmarkt für etwas Beruhigung. Die Hoffnungen ruhen nun auf dem Internationalen Währungsfonds. IWF-Chefin Christine Lagarde und Argentiniens Finanzminister Nicolas Dujovne wollen sich am Dienstag treffen, um Gespräche über eine vorzeitige Auszahlung von milliardenschweren Hilfen voranzubringen.

Am Montag will Dujovne Schritte zur Eindämmung der Krise vorstellen. Damit soll das Haushaltsdefizit gesenkt werden, um die Regierung weniger abhängig von den Kreditmärkten zu machen. Dort wuchs zuletzt die Furcht der Anleger vor Zahlungsschwierigkeiten des südamerikanischen Landes. Vor der Ankündigung des Ministers hatte bereits die Notenbank im Kampf gegen den Peso-Verfall eine drastische Erhöhung ...

