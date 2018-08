Bonn (ots) - Ginge es nach den nackten Zahlen, müsste in Deutschland Hochstimmung, ja geradezu Euphorie, herrschen. Sprudelnde Unternehmensgewinne und Steuereinnahmen, volle Auftragsbücher und eine Arbeitslosenzahl auf dem niedrigsten Stand seit 1991. Doch die Stimmung, die sich uns vermittelt, ist eine andere: Unsicherheit und Zukunftszweifel scheinen einen Teil der Menschen im Lande ergriffen zu haben. Die Sorge, langfristig auch in Deutschland in eine ökonomische Krise zu geraten, treibt immer mehr Menschen um, und sie fragen nach den Zukunftskonzepten der Politik für den Fall eines Abschwungs.



Wie sicher ist unser Wohlstand? Wie sicher ist die Rente? Bedeuten höhere Unternehmensgewinne auch adäquate Lohnsteigerungen für die Beschäftigten? Wie gerecht verteilen wir den gesellschaftlichen Wohlstand? Gilt es noch, das Versprechen der sozialen Marktwirtschaft: "Wohlstand für alle"?



Diese und weitere Fragen erörtert Michaela Kolster bei unter den linden mit ihren Gästen:



- Steffen Kampeter, CDU, Hauptgeschäftsführer Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände - Carsten Schneider, SPD, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer Bundestagsfraktion



