Chicagoer Einkaufsmanagerindex fällt zurück im August

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im August etwas weniger stark eingetrübt als erwartet. Der Indikator fiel auf 63,6 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im Juli stand der Index bei 65,5 Punkten. Volkswirte hatten einen Wert von 63,0 Punkte erwartet.

Stimmung der US-Verbraucher trübt sich im August ein

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im August eingetrübt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage am Monatsende auf 96,2 von 97,9 Ende Juli. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 95,4 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 95,3.

Bundesregierung begrüßt Gespräche Argentiniens mit dem IWF

Die Bemühungen der argentinischen Regierung um weitere Finanzhilfen des IWF haben bei der deutschen Bundesregierung ein positives Echo hervorgerufen. "Die Bundesregierung begrüßt es, dass Staatspräsident Mauricio Macri in dieser für Argentinien schwierigen wirtschaftlichen Situation das Gespräch mit dem IWF sucht, um alle Möglichkeiten der Stabilisierung der Wirtschaft Argentiniens auszuloten", erklärte die Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Maria Adebahr.

Finanzministerium: Anti-Geldwäsche-Einheit lässt sich überprüfen

Die umstrittene deutsche Zolleinheit zur Bekämpfung der Geldwäsche "Financial Intelligence Unit" (FIU) lässt sich nach Vorwürfen verschleppter Verdachtsmeldungen extern überprüfen. Das geht aus einem Schreiben der Parlamentarischen Finanz-Staatsekretärin Christine Lambrecht (SPD) hervor, in das Dow Jones Newswires Einblick hatte.

Finanzministerium bringt Sonderabschreibung für Wohnungen auf den Weg

Das Bundesfinanzministerium hat die im Koalitionsvertrag angekündigte Sonderabschreibung für den Mietwohnungsneubau auf den Weg der Ressortabstimmung gebracht. Die bis Ende 2021 befristete Sonderabschreibung soll zusätzlich zur linearen Abschreibung über vier Jahre 5 Prozent pro Jahr betragen, heißt es in dem an die übrigen Ressorts versandten Referentenentwurf, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte. Das Kabinett soll den Gesetzentwurf nach Angaben aus Regierungskreisen am 19. September beschließen.

Kempf warnt vor Imageschaden für Deutschland wegen Chemnitz

Die Ausschreitungen in Chemnitz schaden nach Einschätzung von BDI-Präsident Dieter Kempf ganz Deutschland. "Die jüngsten Nachrichten und Bilder aus Chemnitz sind unerträglich. Sie verzerren das Bild Deutschlands, sie schaden dem hohen Ansehen unseres Landes in der Welt", sagte Kempf dem Redaktionsnetzwerk Deutschland laut Vorabbericht. Sachsen sei ein moderner Industriestandort, der dringend Fachkräfte und Talente sowohl aus Deutschland wie aus dem Ausland benötige. "Die Vorgänge in Chemnitz sind keine Werbung dafür."

Michelbach sieht kein Ja des Bundestags zur Bankenunion

Der CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach hält eine EU-Bankenunion mit einer europäischen Einlagensicherung, wie sie der französische Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagen hat, derzeit nicht für realistisch. Voraussetzung müsse sein, dass in den teilnehmenden Staaten "die notleidenden Kredite weitestgehend abgebaut werden und die Banken Staatsanleihen mit Eigenkapital unterlegen", sagte er der Wochenzeitung Das Parlament. Da dies nicht zu erwarten sei, "ist nach meiner Meinung eine Zustimmung des deutschen Parlaments zu einer solchen EU-weiten Regelung im Moment nicht möglich".

Koalitionsbeschlüsse belasten BA-Haushalt mit fast 30 Mrd EUR

Die Beschlüsse der Koalition zur Arbeitslosenversicherung werden den Haushalt der Bundesagentur für Arbeit (BA) bis Ende 2022 voraussichtlich mit rund 28,3 Milliarden Euro belasten. Das gehe aus Entwürfen des Bundesarbeitsministeriums für ein Gesetz sowie eine Verordnung hervor, berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Allein die Senkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung um 0,5 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent schlage bis Ende 2022 mit Mindereinnahmen von knapp 24,3 Milliarden Euro zu Buche, davon 5,84 Milliarden Euro bereits kommendes Jahr.

Merkel betont Bedeutung Nigerias - und mahnt faire Wahlen an

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei ihrem Besuch in Nigeria die wirtschaftliche Bedeutung des westafrikanischen Vielvölkerstaats hervorgehoben, Staatschef Muhammadu Buhari aber auch zu freien Präsidentschaftswahlen ermahnt. Die Kanzlerin beendete mit dem Besuch in Nigerias Hauptstadt Abuja ihre dreitägige Afrika-Reise. Wie schon zuvor im Senegal und in Ghana stand neben den Wirtschaftsbeziehungen die illegale Migration im Zentrum der Gespräche.

Merkel schließt sich Forderung nach Abschaffung der Zeitumstellung an

Nach der EU-Kommission hat sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für eine Abschaffung des halbjährlichen Wechsels zwischen Sommer- und Winterzeit ausgesprochen. "Ich hätte dafür eine sehr hohe Priorität", sagte Merkel bei einem Besuch in der nigerianischen Hauptstadt Abuja. Sie freue sich, dass die EU-Kommission das Votum gegen die Zeitumstellung in einer europaweiten Umfrage ernst nehme.

Trumps Äußerungen zum Zollstreit machen Bundesregierung ratlos

Im Handelsstreit mit den USA hat die Bundesregierung keine neuen Antworten auf die jüngsten Schimpftriaden von US-Präsident Donald Trump. "Die Aussagen des US-Präsidenten haben wir zur Kenntnis genommen", sagte Vizeregierungssprecherin Ulrike Demmer. "Ich kann sagen, was wir immer sagen und was weiterhin gilt: Die Bundesregierung lehnt einseitige Zölle ab."

Nafta-Gespräche zwischen USA und Kanada gehen weiter

Die Verhandlungen zwischen den USA und Kanada über eine Neufassung des Freihandelsabkommens Nafta sind fortgesetzt worden. Nach einem Ergebnis sah es zunächst allerdings nicht aus: Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer erklärte, Kanada mache "keinerlei Zugeständnisse in der Landwirtschaft". Die USA fordern von Kanada vor allem, den Schutz ihrer Milchbauern zu lockern.

Tsipras verspricht nach Ende des Kreditprogramms soziale Politik

Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras hat zehn Tage nach dem Ende des letzten Kreditprogramms für sein hoch verschuldetes Land eine "soziale Politik" sowie "würdige Löhne und Arbeitsbedingungen" versprochen. Bei der ersten Sitzung seines am Dienstag auf einigen Posten umgebildeten Kabinetts sagte Tsipras, nach mehr als acht Jahren Spardiktaten von Europäischer Union und Internationalem Währungsunion gehe es nun in erster Linie darum, den "Arbeitsmarkt zu regeln", die "Schwarzarbeit zu bekämpfen" und den "Mindestlohn zu erhöhen".

EU-Chefunterhändler mahnt von London Vorschlag für Grenzregelung zu Irland an

Der EU-Chefunterhändler bei den Brexit-Gesprächen hat von London dringend detaillierte Vorschläge für eine künftige Zoll- und Grenzregelung zu Irland angemahnt. "Die Zeit drängt", sagte EU-Verhandlungsführer Michel Barnier nach einem Treffen mit dem britischen Brexit-Minister Dominic Raab. Er habe Raab aufgefordert, "uns die notwendigen Daten über Art, Ort und Methoden der notwendigen Grenzkontrollen zu liefern".

IWF sagt Argentinien "volle Unterstützung" zu

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat Argentinien angesichts der Finanzkrise Rückendeckung zugesichert. Das Land habe die "volle Unterstützung" des IWF, teilte Währungsfonds-Sprecher Gerry Rice mit. IWF-Chefin Christine Lagarde werde sich am Dienstag mit Argentiniens Finanzminister Nicolas Dujovne und seinem Team treffen. Ziel sei, die Gespräche schnell zu beenden, um der IWF-Spitze einen überarbeiteten Wirtschaftsplan vorzulegen.

Brasiliens Wirtschaft wächst im zweiten Quartal nur schwach

Die brasilianische Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2018 nur sehr schwach gewachsen. Impulse kamen aus dem Dienstleistungssektor und durch die Staatsausgaben. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr lag das BIP um 1,0 Prozent höher.

Indiens Wirtschaft wächst im zweiten Quartal um über 8 Prozent

Die indische Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2018 um mehr als 8 Prozent gewachsen, da die starke Inlandsnachfrage die drittgrößte Volkswirtschaft Asiens vor den Auswirkungen der Handelsspannungen und den Sorgen um die Schwellenländer schützte. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs von April bis Juni überraschend stark um 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie die Statistikbehörde mitteilte. Das war deutlich stärker als die Prognose der Ökonomen von 7,6 Prozent und deutlich höher als im Vorquartal mit 7,7 Prozent.

Türkei erklärt Dschihadistenallianz Hajat Tahrir al-Scham zur Terrorgruppe

Die Türkei hat die Dschihadistenallianz Hajat Tahrir al-Scham (HTS), die den Großteil der syrischen Provinz Idlib kontrolliert, offiziell zur Terrororganisation erklärt. Gemäß einem Dokument im Amtsanzeiger wurde HTS der Liste der "anderen benutzten Namen" der Al-Nusra-Front hinzugefügt. Diese war als syrischer Ableger des Terrornetzwerks Al-Kaida gegründet worden, benannte sich 2016 in Fatah al-Scham um und ging 2017 in der Allianz HTS auf.

