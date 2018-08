FRANKFURT (Dow Jones)--Reisende müssen laut einem Magazinbericht auch in den kommenden Jahren damit rechnen, dass ihre Flüge häufig verspätet sind oder gestrichen werden, weil Fluglotsen fehlen. Der Vorsitzende der Lotsengewerkschaft GdF, Matthias Maas, schreibt im Mitgliedermagazin der Gewerkschaft, es gebe in Deutschland und in "fast ganz Europa" derzeit "nicht genügend Lotsen, um diese Verkehrsmenge verzögerungsfrei abzuarbeiten", wie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtet. Kurzfristig sei keine Lösung möglich, da sich die Ausbildung junger Nachwuchslotsen ab der Anwerbung vier bis fünf Jahre hinziehe.

Laut einer aktuellen Umfrage des Deutschen Reiseverbandes, die der Spiegel zitiert, mussten 2017 bei fast 70 Prozent aller Firmen wichtige Treffen aufgrund von verspäteten oder anullierten Flügen abgesagt werden. Bei den meisten Unternehmen fielen sogar mehrere Konferenzen aus.

