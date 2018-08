Halle (ots) - Wichtiger bleibt, dass ein Ritual abgeschafft wird, das sich als sinnfrei und ineffizient herausgestellt hat. Europa braucht keine Spielerei an den Uhren, sondern eine verlässliche Regelung. Dennoch wird der Streit jetzt erst richtig losbrechen. Offen etwa ist, ob weniger Energieverbrauch durch die kürzere Beleuchtung am Abend durch längere Heizphasen am Morgen nicht doch aufgewogen wird. Die Zeitumstellung bringt kurzzeitig den Binnenmarkt aus dem Takt, kostet die Firmen, Verkehrsträger und Behörden Millionen - Summen, die ohne Ertrag bleiben.



